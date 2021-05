Na náplavce bude po půlnoci zakázáno pití alkoholu. Z problematického baru se stane restaurace

Praha Na náplavce v pražském Podskalí a na Hořejším nábřeží na Smíchově bude zakázáno pít po půlnoci alkohol. Zároveň zmizel z lodi u Palackého mostu problematický bar a vznikne zde restaurace se stromy na palubě lodi a klidným posezením.

Řešena je podoba kotvících lodí a jednat se bude o jejich množství. Novinářům to ve středu řekli pražský radní Jan Chabr (TOP 09) a kurátor náplavek Petr Hozman. Od začátku června se zde budou konat společenské i kulturní akce.

Chabr ve středu řekl, že město připravuje novelu vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. „Počítá se s tím, že by tady (v Podskalí a na Smíchově) v nočních hodinách byl zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Tedy od půlnoci do 8:00. Problém tady byl ani ne tak v tom, že by to prodávali prodejci do ranních hodin, ale že si lidé nakoupili ve večerkách lahve a udělali si tady párty,“ řekl.

V minulosti si na hluk a opilé lidi stěžovali místní obyvatelé a situace se nelíbila ani vedení Prahy 2. Podle Hozmana se situace uklidnila. Přispěla k tomu prý i změna nájemce v minulosti problematického baru na lodi Captain Morgan, která byla nyní přejmenována na Martinu. Letos budou na její palubě umístěny stromy a posezení.

„Původní bar, který tam byl, tak se dal pryč, celé se to snížilo, aby byl z kobek lepší výhled. Posezení bude klidnějšího rázu a příští rok na jaře se otevře podpalubí, kde bude restaurace,“ řekl Hozman.

Pravidla na náplavce se podle kurátora pro letošek měnit nebudou. „Jsou nastavena, to znamená, že jedeme vše akusticky, maximálně jedna akce za měsíc. Zcela to okleštit také nelze,“ řekl Hozman.

Stavební úpravy zatím plánovány nejsou, a to ani poté, co náplavky nedávno při prvním povodňovém stupni zatopila řeka. Škody nenapáchala, uvedl Chabr.

Upravována je postupně podoba lodí. „Udělali jsme definici kulturní lodi, abychom ji mohli opravdu vyhlásit jako kulturní,“ řekl Hozman. Lodě tak na sobě nesmí mít například křiklavě barevné a velké reklamy. Uceleny mají být také barevně, kdy bude preferována bílá, béžová či černá.

Z Hořejšího nábřeží jedna z lodí kvůli lepšímu výhledu na řeku zmizela. „Do budoucna uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, je to věc dohody, jak bude nábřežní hrana využívána,“ řekl Hozman.

Na ostatních náplavkách se vedení společnosti pokouší podle Hozmana v tuto chvíli zejména o zásahy, kterými se má zlepšit podoba náplavek a lodí. Kolik a kde jich bude kotvit, se prý otázka dalších jednání.

Program na náplavkách budou tvořit kulturní, společenské i sportovní akce. V příštím týdnu se uskuteční 1. června den dětí a zhruba v polovině červnu festival tzv. otevřených dílen, kdy si lidé budou moci vyzkoušet různá řemesla. Od 23. června začne divadelní festival Arena založený Divadlem bratří Formanů.