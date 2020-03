Na některých dálnicích budou kvůli mnohakilometrovým kolonám zákazy předjíždění

PRAHA Silničáři ve středu odpoledne začnou zavádět na kritických úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 kvůli tvořícím se kolonám zákaz předjíždění pro kamiony. Opatření by mělo uklidnit provoz. Informoval o tom mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Zabezpečeny by měly být také tzv. zelené pruhy, určené pro kamiony přivážející potraviny a zdravotnický materiál. U hranic směrem do Polska a na Slovensko se od pondělí tvoří mnohakilometrové kolony.

Zákaz předjíždění pro kamiony by měl zajistit průjezdnost jízdních pruhů pro osobní auta. Zákazy by měly začínat přibližně 20 kilometrů před problematickými hraničními přechody. První značky by se měly na dálnicích objevovat zhruba kolem 17:00.

Kolona kamionů z Náchoda se v noci protáhla až na 50 kilometrů. Problémy jsou i u Harrachova a na D2 Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by měl být na některých místech vyhrazen také jízdní pruh pro kamiony, které přivážejí potraviny, zdravotnický materiál a jiné strategické suroviny. Vedle toho budou v čele kolon vozidla ŘSD, které by měly fungovat jako tzv. plovoucí vozidla a koordinovat provoz ve frontách. Od úterý se u hraničních přechodů s Polskem a Slovenskem tvoří kolony dlouhé až desítky kilometrů. Důvodem je uzavření a kontroly hranic kvůli šíření nového koronaviru.