Na ošetřovné pro OSVČ vláda vyčlenila 2,5 miliardy korun. Zájem je větší, než kabinet očekával

Praha Na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v pondělí vláda z rozpočtu schválila vyčlenit 2,5 miliardy korun. O program je totiž větší zájem než kabinet původně očekával. Každý měsíc má zájem ošetřovné až 70 000 podnikatelů. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Většina žádostí je podle něj již vyřízena.

Na dotaci mají nárok OSVČ, které se kvůli zavřeným školám starají o děti do 13 let. Požádat o ni mohou i rodiče starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy rodiny. OSVČ tak získaly stejnou podporu, která náleží za běžných okolností jen zaměstnancům. Dotace se proplácejí od 12. března, přičemž podpora se plánuje nejdéle do konce června.



Vláda od dubna schválila zvýšení částky z 424 na 500 korun za den. Zaměstnancům bylo ošetřovné zvýšeno také od dubna ze 60 na 80 procent základu příjmu.



Kvůli koronavirové epidemii jsou od 11. března zavřené školy. Provoz byl zastaven také ve většině mateřských škol, kde se ale postupně obnovuje. Žáci prvních stupňů se budou moci do škol vrátit od 25. května. V jedné skupině by nemělo být víc než 15 žáků. Osobní účast ve školách ale nebude pro děti povinná. Na ošetřovné by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) měli mít nárok všichni rodiče, kteří se rozhodnou děti do školy neposlat.