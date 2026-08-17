Na podzim do galerií a muzeí zdarma. Stát zpřístupní své největší poklady

Zpřístupnění nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších českých galerií a muzeí, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, zdarma navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Veřejnost tehdy neplatila v určené dny za stálé expozice Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně nebo Muzea umění Olomouc.
Vstup zdarma se nebude týkat soukromých institucí nebo těch spravovaných kraji či obcemi, ale ani třeba expozic a výstav na Pražském hradě.
Jde zatím o čtyři neděle – 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Předpokládá se, že volné vstupy o prvních nedělích v měsíci do státních galerií by ministerstvo mohlo ponechat i pro rok 2027. Zařídit volné vstupy do galerií soukromých institucí ministerstvo nařídit nemůže.
Ministr kultury Oto Klempíř uvedl, že akce vychází z vládního programového prohlášení, které chtělo zařídit vstupy do státních muzeí a galerií zdarma pro hendikepované, seniory nebo děti a mládež. „Jdeme daleko dál, protože zavádíme vstupy zdarma každou první neděli v měsíci nejen pro tyto skupiny, ale pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí,“ uvedl ministr.
Zdarma i hrady a zámky
O nedělích 30. srpna a také 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky. Ve správě Národního památkového ústavu je jich více než stovka.
Podle stránek jednotlivých objektů Národního památkového ústavu už jsou někde všechna místa na prohlídkách zarezervovaná.
Na jaře byly každou první neděli v měsíci volné vstupy do galerií, druhou neděli šlo o největší státní muzea, třetí neděli o muzea regionální. Většina ze zdarma otevřených institucí zaznamenala vyšší návštěvnost, některé několikanásobnou oproti jiným nedělím.
Vstup zdarma:
Národní galerie Praha
Zdroj: Ministerstvo kultury