Na podzim do galerií a muzeí zdarma. Stát zpřístupní své největší poklady

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  14:01aktualizováno  14:01
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Národní galerie Praha, ilustrační snímek

Národní galerie Praha, ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ministr kultury Oto Klempíř se osobně angažoval v tom, aby byl Milan Knížák...
Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...
Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...
Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů...
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Státní galerie a muzea budou každou první neděli pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku. Ministerstvo kultury zdarma otevře například Národní galerii v Praze a Brně, Národní technické muzeum v hlavním městě či Moravské a Slezské zemské muzeum.

Zpřístupnění nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších českých galerií a muzeí, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, zdarma navazuje na pilotní projekt letos na jaře. Veřejnost tehdy neplatila v určené dny za stálé expozice Národní galerie Praha, Moravské galerie v Brně nebo Muzea umění Olomouc.

Vstup zdarma se nebude týkat soukromých institucí nebo těch spravovaných kraji či obcemi, ale ani třeba expozic a výstav na Pražském hradě.

Jde zatím o čtyři neděle – 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Předpokládá se, že volné vstupy o prvních nedělích v měsíci do státních galerií by ministerstvo mohlo ponechat i pro rok 2027. Zařídit volné vstupy do galerií soukromých institucí ministerstvo nařídit nemůže.

Ministr kultury Oto Klempíř uvedl, že akce vychází z vládního programového prohlášení, které chtělo zařídit vstupy do státních muzeí a galerií zdarma pro hendikepované, seniory nebo děti a mládež. „Jdeme daleko dál, protože zavádíme vstupy zdarma každou první neděli v měsíci nejen pro tyto skupiny, ale pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí,“ uvedl ministr.

Zdarma i hrady a zámky

O nedělích 30. srpna a také 27. září bude vstup zdarma na všechny státní hrady a zámky. Ve správě Národního památkového ústavu je jich více než stovka.

Podle stránek jednotlivých objektů Národního památkového ústavu už jsou někde všechna místa na prohlídkách zarezervovaná.

Na jaře byly každou první neděli v měsíci volné vstupy do galerií, druhou neděli šlo o největší státní muzea, třetí neděli o muzea regionální. Většina ze zdarma otevřených institucí zaznamenala vyšší návštěvnost, některé několikanásobnou oproti jiným nedělím.

Vstup zdarma:

Národní galerie Praha
Veletržní, Salmovský, Šternberský a Schwarzenberský palác, klášter sv. Anežky
Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum, Pražákův a Místodržitelský palác, Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici
Muzeum umění Olomouc
Národní muzeum v Praze
Historická budova NM, Náprstkovo a Národopisné muzeum, zámek Vrchotovy Janovice
Národní technické muzeum v Praze
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác, Pavilon Anthropos, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova v Opavě, Arboretum, Nový Dvůr, Národní památník v Hrabyni
Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Uměleckoprůmyslové muzeum
Hlavní budova UPM, Dům U Černé Matky Boží, zámek Kamenice nad Lipou
Národní ústav lidové kultury
Skanzen Strážnice
Národní muzeum v přírodě
Plzeň-Bolevec, Veselý kopec, Příkazy, Zubrnice, Rožnov pod Radhoštěm
Památník národního písemnictví
Muzeum romské kultury Muzeum J.A. Komenského v Uherském brodě

Zdroj: Ministerstvo kultury

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