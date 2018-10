Na pomoc zemím postiženým migrací jako je Irák nebo Čad pošle Česko 50 milionů korun

PRAHA Do Iráku, Mali, Nigeru a Čadu poputuje z Česka celkem 50 milionů korun jako pomoc zemím postiženým migrační krizí. O uvolnění peněz informoval po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Pomoc podle ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka směřuje do zdrojových a tranzitních zemí migrace.

„Dlouhodobě pomáháme v místě problémů, které jsou zdrojem migrace do Evropy. Děláme přesně to, co deklarujeme našim evropským partnerům. To je ta pomoc, která má smysl,“ uvedl Hamáček v tiskové zprávě. Do středy vláda poslala v programu Pomoc na místě tento rok sto milionů korun.



Irácké republice Česko daruje deset milionů korun na stabilizaci a obnovu infrastruktury osvobozených území. Peníze by měly být použity na obnovu zdravotnické infrastruktury v západoirácké provincii Anbár, kde se donedávna nacházely poslední bašty radikálů z teroristické organizace Islámský stát.

Prostřednictvím Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) chce ministerstvo vnitra podpořit také projekt podpory uprchlíků v západoafrickém Mali. Finanční podpora bude směřovat na zajištění stability a ekonomické soběstačnosti uprchlíků a mírového soužití mezi navrátilci a místními komunitami.

Projekt podle vnitra pomůže předcházet migraci do Evropy

„Konkrétně v rámci projektu bude například vystavěno 300 obydlí pro 300 rodin navrátilců, obnoveny vodní zdroje, obnovena místní zdravotnická a vzdělávací zařízení, zajištěno poradenství směrem k získání státního občanství pro 2000 uprchlíků z Mauritánie a bude poskytnuta podpora při návratu cca 60 000 uprchlíků do Mali,“ uvádí podklady pro jednání vlády. Projekt podle vnitra pomůže předcházet migraci do Evropy.

V odlehlých regionech Mali působí radikální skupiny, které se hlásí k Islámskému státu. Obyvatelstvo ale sužuje také násilí mezi různými kmeny.

Poslední dva dary poputují prostřednictvím organizace Care International do Nigeru a Čadu. Do Nigeru má jít deset milionů korun, které podpoří 1600 nigerských žen. Budou proškoleny v udržitelných zemědělských postupech, budou jim zakoupena zemědělská zvířata a plodiny s cílem zajistit jejich soběstačnost v oblasti postižené opakovanými suchy.

Cílem je, aby lidé odtud neodcházeli

Do Čadu chce dát vnitro pět milionů korun na zlepšení ekonomické situace a obživu obětí islamistické teroristické skupiny Boko Haram. Cílem je, aby lidé odtud neodcházeli.

Doposud byly letos vládou odsouhlaseny čtyři peněžní dary České republiky do zahraničí. Na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku bylo určeno 40 milionů korun, deset milionů pro syrské uprchlíky na Blízkém východě a 25 milionů pro Makedonii. Zbylých 25 milionů bylo určeno pro Bosnu a Hercegovinu na posilování ochrany hranic a zvládání migrační situace v zemi.

Peníze mají pomáhat přímo v místech zdrojových a tranzitních zemí migrace, prioritními oblastmi pomoci zůstává Blízký východ, Balkán a severoafrický region Sahel. Celkový rozpočet programu Pomoc na místě na letošní rok je 150 milionů korun. Pomoc jde buď přímo, nebo prostřednictvím vlád států EU či mezinárodních organizací.