Na poosmé to vyšlo. Majetkový úřad prodal Národní dům na Vinohradech

Majetkový úřad už před zahájením aukce nabídl Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. „Proto nyní ÚZSVM osloví město k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 399 milionů korun. V případě, že tak neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Frančová. Vítězem aukce je podle ní právnická osoba z Prahy.
Majetkový úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji úřad k prodeji v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v dubnu s vyvolávací cenou 760 milionů korun, ÚZSVM cenu následně postupně snižoval až na současných 399 milionů.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky.
V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.
Prodej Národního domu na Vinohradech patří mezi nejvýnosnější, které ÚZSVM uskutečnil. Nejvíc vynesla aukce pražského Paláce Broadway loni v říjnu, za který zájemce nabídl 878 milionů korun a nyní se čeká na uzavření smlouvy. Druhým nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky, na třetím místě je prodej pražského domu U Hybernů za 447 milionů korun z loňského března.
Z nemovitostí s vysokou hodnotou se majetkovému úřadu nedaří prodat středočeský zámek Štiřín. V prosinci neuspěl devátý pokus o dražbu, v níž byla vyvolávací cena 720 milionů korun. Neúspěšně skončilo také deset aukcí pražského zámku Veleslavín. Praha nyní s ÚZSVM jedná o možnosti odkoupení zámku za 210 milionů korun, což byla vyvolávací cena v poslední dražbě loni v prosinci.