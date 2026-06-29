Na Praze 3 srazila tramvaj dva muže. Přebíhali přes ulici a byli opilí

„V ulici Seifertova došlo ke srážce člověka,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. „Osoba byla vyproštěna před příjezdem hasičů jednotkou dopravního podniku,“ dodal.
Muži jsou podle policie při vědomí a utrpěli lehká zranění. „Oba byli pod vlivem alkoholu a nyní jsou v péči záchranné služby,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk. Jeden ze sražených mužů nadýchal téměř 1,8 ‰ alkoholu. U druhého muže nebylo kvůli jeho zraněním možné dechovou zkoušku provést.
„Na místo jsem vyslali dvě posádky s lékařem a inspektorem,“ informoval mluvčí záchranné služby Karel Kirsch. „Jeden muž okolo 60 let utrpěl poranění břicha a hrudníku a byl transportován do traumacentra. Druhého muže okolo padesátky tramvaj odhodila. Je ale bez větších subjektivních potíží,“ dodal.
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