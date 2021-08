Na překonání tradičních kmenových vazeb v Afghánistánu by možná nestačily ani tři generace, říká expert

Lidovky.cz: Bylo angažmá západních států v Afghánistánu z hlediska odlišných kulturních tradic jedné i druhé strany jedním velkým nedorozuměním?

Neúspěch možná bude symbolickou tečkou za dominantní rolí Západu, jeho role se v budoucnu změní. Platí to i pro snahu prosadit základní demokratické principy na celém světě. Vidíme v posledních desetiletích, že to, co jsme považovali za univerzální hodnoty – jako je touha po demokracii, svobodě, vymahatelnosti práva –, možná nevnímají všude na světě jako stejně důležité a nepanuje na tom většinová shoda. Snaha o prosazování demokratických zásad selhává na řadě míst světa...