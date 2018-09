Na Rakovnicku spadly stožáry vedení velmi vysokého napětí. Technici zavedou provizorně takzvaný bypass

Krušovice (Rakovnicko) U Krušovic na Rakovnicku v noci spadlo šest příhradových stožárů velmi vysokého napětí 110 kV do křižujícího vedení napětí, které se také přetrhalo. V okresu je nyní bez proudu asi 7000 domácností, řekla ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. V celém Středočeském kraji je bez elektřiny asi 10 000 domácností, energetici evidují aktuálně 12 poruch na vysokém napětí.

„Situace, co se týká oprav, je tady nejsložitější, my řešíme několik možných variant,“ řekla Holingerová. Podle ní je možné, že technici vybudují takzvaný bypass, tedy provizorní přemostění, kterým do oblasti opět přivedou elektřinu.



Poruchy řeší ČEZ podle Holingerové v kraji na Berounsku, Rakovnicku a Kladensku. Jak dlouho budou lidé bez elektřiny, zatím není jasné. „Situace se uklidnila, vítr se utišil a daří se nám poruchy opravovat. Předpokládáme obnovení většiny dodávek na hladině vysokého napětí během dnešního dne a večera,“ řekla Holingerová.