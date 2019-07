Na Ratha za mřížemi si ještě počkáme. Pokud pojede na dovolenou, nemusí to nikoho trápit, říká právník

PRAHA Sedm let vězení a peněžitý trest deset milionů korun. Tak zněl před týdnem ortel pražského vrchního soudu nad Davidem Rathem. Toho ale pohled skrze mříže ještě chvíli nečeká. Teoreticky totiž existuje i možnost, že by letošní vánoce mohl strávit doma, navíc může kdykoliv vycestovat do zahraničí, třeba na letní dovolenou.

Když policisté v roce 2012 zadrželi Davida Ratha, tehdy ještě hejtmana Středočeského kraje, se sedmi miliony v krabici od vína, vypadalo to na jasný a lehce prokazatelný případ korupce. Kauza se ale protáhla a pravomocný verdikt si bývalý politik ČSSD vyslechl až před týdnem u Vrchního soudu v Praze. I tak ale ještě nelze napsat za Rathovým případem tečku.

Minimálně přes letošní parné léto si totiž desátý ministr zdravotnictví bude svobodu užívat plnými doušky. „Rozsudek by mohl být vypracovaný v září nebo říjnu,“ prohlásil Pavel Zelenka, předseda odvolacího senátu, který Rathovi trest vyměřil. „Budeme muset požádat o prodloužení lhůty. Řešíme navíc i vazební věci, které mají přednost,“ řekl soudce s odkazem na to, že případ je nezvykle složitý a navíc přichází prázdniny a období letních dovolených.

Rozsudek se tak dostane do rukou soudce Roberta Pacovského z Krajského soudu v Praze zhruba za čtvrt roku. Ten původně vyměřil exhejtmanovi trest ještě o osmnáct měsíců delší. Po převzetí se s ním navíc bude muset ještě seznámit a následně vydá příkaz k nástupu do výkonu trestu.

„To obvykle trvá měsíc až dva měsíce. Rozhodně to není tak, že jeden den rozsudek přijde a druhý je vydán příkaz,“ řekl LN jeden z Rathových advokátů Adam Černý. Podle toho se nedá předem říci, jak dlouho bude soudu trvat, než pošle Ratha do vězení. S trochou štěstí by tak mohl Rath strávit doma ještě letošní Vánoce.

Vazba nepřichází v úvahu

Dokud tedy nebude administrativnímu kolečku mezi soudy učiněno zadost, zůstane bývalý prominentní člen sociální demokracie na svobodě. Ve hře totiž prý není ani případné uvalení vazby. „Vzhledem k tomu, že jmenovaný je nyní již pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, uvalení vazby v úvahu prakticky nepřichází,“ řekl na dotaz LN soudce Pacovský s odkazem na příslušné pasáže trestního řádu.

David Rath na tiskové konferenci v Hostivici u Prahy.

Jak sám uvedl hned po vyhlášení verdiktu Rath, nyní ho čeká vyřizování osobních záležitostí. Během tohoto několikaměsíčního vakua má navíc pravomocně odsouzený Rath svobodu pohybu, včetně cest do zahraničí.



„Pokud se rozhodne v rámci vyřizování rodinných záležitostí jet s rodinou do Rakouska na dovolenou, myslím, že to nebude nikoho trápit.“ uvedl advokát Černý, podle něhož by to byl v kontextu podobných případů nezvyklý krok. Samotný Rath LN potvrdil, že návrhy na odebrání jeho cestovního pasu během soudního procesu nepadaly. Rath má navíc k dispozici ještě jeden časový trumf.

V případě, že by musel do vězení příliš brzy, zažádal by si podle vlastních slov o odložení na jeden až dva měsíce. K tomuto kroku ale pravděpodobně nesáhne. „Ani nemám moc chuť žádat o nějaké odklady. Nemám zájem tu věc prodlužovat,“ řekl na tiskové konferenci po vyhlášení rozsudku lékař. Případný odklad by Rathovi navíc ještě musel schválit soud.

Druhá větev ještě čeká

Takzvaná první větev případu postavená okolo manipulace s veřejnými zakázkami je tedy u konce. Soud v ní Ratha zprostil viny ve čtyřech z pěti případů. Vinným ho uznal jen v případě předražené zakázky týkající se zámku Buštěhrad.

Ratha a jeho tým obhájců ale čeká ještě druhá větev, ve které se také řeší veřejné zakázky. Společně s exhejtmanem v ní opět figurují manželé Kottovi, přibudou k nim ale také vysocí manažeři firmy Metrostav i další firmy, které se podílely na rekonstrukcích nemocnic v Kolíně či Mladé Boleslavi.

Hlavní líčení začalo letos v lednu a je rozplánováno až do konce října. Davidu Rathovi v něm hrozí trest až dvanáct let odnětí svobody. Doba, kterou si má bývalý prezident České lékařské komory odsedět za mřížemi, se tak může ještě značně natáhnout.