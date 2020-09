Na rouškách jsem měl víc trvat, tvrdí Vojtěch. Můj názor nebyl všemi podpořen, nyní se situace změnila, míní

Praha K aktuální situaci kolem koronaviru v Česku se vyjádřil v rozhovoru LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lidovky.cz: Denní nárůst počtu nakažených v posledních dnech několikrát překročil tisícovku. Padají rekordy, čím to podle vás je

Důvodů je několik. Primárně za to může poprázdninové období, Češi se vrací z dovolených, je obecně větší interakce lidí ve společnosti a podobně. Tím pádem se nemoc snadněji šíří. Určitě v tom hraje roli, že v létě došlo k výraznému rozvolnění opatření. Uvolnili jsme je, aby se ekonomika uzdravila a život lidí se vrátil do normálu. Virus ale bohužel nepolevil a šíří se i nadále velmi intenzivně.

Lidovky.cz: Nebyla tedy chyba protikoronavirová opatření v létě rozvolňovat?

Když se podíváme zpět na květen či červen, tak jsme byli naopak kritizováni za to, že opatření se rozvolňují pomalu vzhledem k tomu, že byl malý počet případů. Pravdou je, že tehdy ve většině krajů byly prakticky nulové nárůsty, případně jednotky nových denních případů, a tak jsme si rozvolnění mohli dovolit. Proto jsme k tomu přistoupili. Těžko se to teď zpětně hodnotí, situace se neustále vyvíjí a my na to musíme reagovat.

Lidovky.cz: Vy jste původně vydal nařízení, aby se roušky ve vnitřních prostorách nosily už od 1. září. Pak jste rozhodnutí po schůzce s premiérem přehodnotil.

Je pravda, že jsem měl návrh, který nakonec nebyl podpořen. Tehdy ho nepodpořili ani odborníci, nebyla na tom obecná shoda. Teď už je, takže reagujeme na situaci. Už bych se k tomu asi nevracel.

Lidovky.cz: Můžete mi ale říct, zda litujete toho, že jste od svého původního plánu upustil?

Možná jsem na tom měl víc trvat. Ale jak říkám, ani odborníci v rámci ministerstva se na tom neshodovali stoprocentně. Proto jsme udělali určitou úpravu a roušky jsme od 1. září nařídili povinně na místech, kde je vysoké riziko nákazy, to znamená ve zdravotních a sociálních zařízeních, ve veřejné dopravě a podobně. Teď nařízení rozšiřujeme. Můj názor nebyl všemi podpořen, nyní se situace změnila.

Lidovky.cz: Lidé si stěžují, že na testy na koronavirus čekají několik dní a nemohou se dovolat hygienikům, podobně jako na jaře, kdy vir udeřil poprvé. Jak situaci řešíte?

Řešíme to aktivně a každý den. V návaznosti na vývoj situace jsme spustili bezplatnou informační linku 1221, kde máme asi padesát dobrovolníků, nejsou zaměstnanci hygieny ani ministerstva zdravotnictví. Tato linka slouží pro občany, aby získali potřebné informace a nezatěžovali hygienické stanice. Není nutné pokaždé volat hygienikům. Pokud má člověk příznaky, měl by primárně volat svému praktickému lékaři. Hygienické stanice také početně navyšujeme a míří tam medici a armáda. Aktuálně školíme osmdesát nových lidí, kteří se do trasování zapojí. Co se týče odběrových míst, tam rozhodně doporučujeme používat objednávkový systém. Právě kvůli řadě neobjednaných zájemců se pak na místech tvoří fronty.