Na Ruzyni odhalili 780 kg chemikálií sloužící k výrobě drog. Na černém trhu by měly hodnotu půl miliardy korun

Praha Ruzyňští celníci objevili v zásilce z Číny 780 kilogramů chemikálie, která slouží pro výrobu psychotropních látek. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně Pavel Drobek. Ze zabrané chemikálie by podle něj bylo možné vyrobit zhruba 500 kilogramů drog, které by se na černém trhu daly prodat přibližně za půl miliardy korun.

„Celníci při kontrole zajistili celkem 30 papírových pytlů po 26 kilogramech chemické látky ve formě granulátu. Ke zboží nebyly dovozcem předloženy žádné doklady,“ popsal Drobek s tím, že součástí zásilky dále bylo spotřební zboží a elektronika a příjemcem se měla stát česká firma se sídlem na Vysočině.

„Spoluprácí celníků z Celní protidrogové jednotky se zahraničními partnery bylo zjištěno, že předmětné zboží mělo být po propuštění do volného oběhu doručeno do dalšího členského státu EU, kde probíhala vlastní nelegální výroba drog,“ doplnil.

Expertiza odebraného vzorku prokázala, že zásilka obsahuje čistou organickou sloučeninu známou jako „MAPA“. Látka nemá samostatně legální využití, slouží jako tzv. pre-prekurzor při výrobě pervitinu a amfetaminů. S obdobnými případy nelegálního dovozu chemikálií se ruzyňští celníci podle Drobka setkali už loni.