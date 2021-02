VIDEO: Obleva zvýšila hladiny desítek řek a potoků. Nejvyšší riziko povodní hrozí na Karlovarsku

Praha Až na povodňové stupně se dostaly hladiny řady toků v Česku po oblevě a deštích v předchozích dnech. Podle údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platil kolem 16:00 některý ze tří stupňů povodňové aktivity na víc než 60 měřicích stanicích. Většinou šlo o nejnižší, první stupeň.

Druhý stupeň byl na čtyřech místech a na jednom i nejvyšší třetí stupeň. Varování ČHMÚ před vzestupem hladin platí hlavně pro jižní polovinu Česka, ale také pro část severních a východních Čech i Moravy až do pátečního poledne. Nejvyšší riziko je podle ústavu na Karlovarsku.



Třeba v Královéhradeckém kraji prvního stupně, tedy povodňové bdělosti dosahovaly během čtvrtka třeba řeky Metuje, Divoká i Tichá Orlice, Cidlina či Labe. Ve Stanovicích na Trutnovsku se Labe dokonce dostalo podle údajů ČHMÚ před 15:00 až na třetí stupeň, tedy povodňové ohrožení. Ústav ale na svém webu upozorňuje, že tamní měřicí stanice je v testovacím režimu a limity povodňových stupňů nemusí plně odpovídat skutečnosti.

„Během dne by se již žádné srážky vyskytnout neměly,“ uvedl ve 13:00 Jiří Petr z dispečinku Povodí Labe. „Průtoky v tocích v zasažených oblastech budou během zbytku dne na poklesu, který může být ve večerních hodinách zpomalen v důsledku méně výrazného tání sněhové pokrývky. Kulminace na zasažených tocích se budou posunovat na níže položené úseky vodních toků,“ dodal.

Tání sněhu zvýšilo i hladiny řek v Ústeckém kraji. První stupeň platil během dne na toku Liboc, Kamenici či Mandavě. Město Děčín se připravuje na to, že by se mohla zvednout i hladina Labe a staví protipovodňovou zeď u Paralodi. „Současně došlo k uzavření podjezdu pod Tyršovým mostem na levém břehu Labe. Řidiči, kteří zde parkují, by měli se svými auty odjet,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí města Luděk Stínil.



Město předpokládá, že v pátek nebo v sobotu voda z Labe zaplaví silnice do Dolního Žlebu. „Městská policie o tom bude informovat místní obyvatele, aby si případně přemístili svoje auta,“ uvedl Stínil. Labe tam zatím nedosáhlo ani na první povodňový stupeň. Podle mluvčího by se tak mohlo stát v noci na neděli 7. února.

V Karlovarském kraji ve čtvrtek dosáhly Teplá a Ohře druhého stupně, tedy povodňové pohotovosti. Mezi Bečovem nad Teplou a Karlovými Vary se voda vylila z břehů a zaplavila část golfového hřiště a louky v okolí. Na některých místech kraje zasahovali hasiči. „Nejčastěji se jednalo o zatopené sklepy u rodinných domů. Ve dvou případech hasiči pročistili koryta místních vodních toků, aby se voda nevylévala ven. V Otovicích pak s pomocí pytlů s pískem zabránili dalšímu vlévání vody do rodinných domů, voda přitékala z okolních polí,“ uvedli hasiči na facebooku.

Na jihu Čech se dostala na druhý stupeň hladina Černovického potoka v Tučapech na Táborsku. Na dalších místech v kraji byl první stupeň, například na Nežárce, Smutné, Lužnici, Skalici i Moravské Dyji. „Ale nepředpokládáme, že by ještě někde hladiny překonaly druhý povodňový stupeň. Spíš to někde může vyskočit na první,“ uvedl hydrolog českobudějovického ČHMÚ Tomáš Vlasák. „Řeky se nebudou vylévat z koryt a vzhledem k tomu, že není turistická vodácká sezona, tak to vlastně lidé příliš nezaregistrují,“ dodal. Hladiny mohou podle něj stoupat do noci na pátek. Potom se ochladí, takže se zastaví tání sněhu.

V Pardubickém kraji se ve čtvrtek na nejnižší stupeň zvedly Chrudimka, Třebůvka nebo Jevíčka. Hasiči již od středečního večera na několika místech v kraji čerpali vodu a čistili kanály a propustky, například v Hlinsku na Chrudimsku a v Sopotnici na Orlickoústecku. V Horní Rovni na Pardubicku s pomocí pytlů odklonili tekoucí vodu z polí. „Ve čtvrtek ráno v Lanškrouně byla zaplavená čistička s jímkou a začalo téct do kanalizace v domě. V Rychnově na Moravě se valí voda z polí přes dvůr a také u Lanškrouna v části obce Dolní Třešňovec teče z polí po silnici a zahrádkách,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Na jihu Moravy byl první stupeň už od středy na Svratce ve Veverské Bítýšce i Brně. První stupeň se objevil také na Dyji. Měřicí místa na Dyji ovlivňují manipulace vodohospodářů na novomlýnských nádržích. „Na zvýšené průtoky jsme s předstihem reagovali zvýšením odtoků z vodních nádrží tak, abychom byli připraveni zachytit případné povodňové průtoky,“ uvedl mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař. Na první povodňový stupeň se v regionu během čtvrtka dostaly i Křetínka nebo Bobrůvka, z níž soutokem s Libochovkou vzniká Loučka.

Podle předpovědi ČHMÚ bude se ve čtvrtek v Česku ještě ojediněle objeví déšť. Přeháňky a slabý déšť čekají meteorologové také v noci na pátek i v pátek během dne.