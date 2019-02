Na severu Čech mrzne. Silničáři radí opatrnost hlavně v horách, cesty pokrývá zledovatělý sníh

Liberec/Ústí nad Labem/Hradec Králové Na severu Čech mrzne, silničáři doporučují opatrnost. Hlavně v horských oblastech mohou být i na hlavních silnicích ledová místa z odtávajících sněhových mantinelů. V Libereckém kraji by si měli dát motoristé pozor na silnicích 10 a 14 v oblasti Krkonoš, ale i na silnici 7 v Krušných horách v Ústeckém kraji.

Hlavní tahy v Libereckém a Ústeckém kraji jsou holé a vymrzlé. Pozor by si měli dát řidiči v Krkonoších, Jizerských i Krušných horách. Na silnicích nižších tříd, které se neudržují chemicky, je zledovatělá vrstva ujetého sněhu, v níž se vlivem tání tvoří vyjeté koleje. Horské komunikace navíc lemují sněhové mantinely, které zhoršují výhled. Led může být i na parkovištích v zimních střediscích.

Teploty na severu Čech se v neděli pohybují od minus osmi do minus jednoho stupně. Většinou je jasno nebo skoro jasno, místy fouká slabý vítr. Přes den bude na většině území jasno a teploty mohou podle meteorologů přes den vystoupat až k deseti stupňům.

V Krkonoších a Orlických horách je na cestách zledovatělý sníh

Na cestách ve vyšších polohách Orlických hor a Krkonoš v Královéhradeckém a Pardubickém kraji stále leží zbytky ujetého zledovatělého sněhu nebo zmrazky. Povrch silnic je nerovný a řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní. Na zledovatělé silnice z odtávajícího sněhu si musejí dát pozor řidiči v Železných horách na Chrudimsku. Teploty se v neděli ráno na východě Čech pohybovaly kolem minus pěti stupňů Celsia. Vyplynulo to z ranních informací meteorologů a silničářů.

V neděli by mělo být na východě Čech polojasno až oblačno, odpoledne by od severozápadu měla oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od dvou do pěti stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem by mělo být kolem čtyř stupňů.