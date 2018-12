Na silnicích je místy rozbředlý nebo ujetý sníh. Dohlednost snižují sněhové přeháňky

Jihlava/Olomouc/České Budějovice/Hradec Králové Na Vysočině v noci na neděli sněžilo nebo padal sníh s deštěm, silničáři vyjeli s 50 sypači. Ráno byly silnice převážně mokré, místy na nich byl rozbředlý sníh. Na kopcích může být i ujetá vrstva sněhu posypaná drtí. Na zbytky rozbředlého sněhu a namrzající vozovky si musí dát pozor i řidiči v Olomouckém kraji, kde jsou místy sněhové přeháňky. Je potřeba jezdit se zvýšenou opatrností, řekl dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený.

S přeháňkami musejí řidiči na Vysočině počítat i přes den. Teploty se v tomto kraji ráno pohybovaly mezi nulou a plus dvěma stupni Celsia, odpoledne vystoupí nejvýše k pěti stupňům. Podle předpovědi meteorologů v neděli bude na Vysočině převážně zataženo, během dne budou srážky postupně většinou dešťové, sníh nebo sníh s deštěm bude padat jen v polohách nad 700 metry nadmořské výšky.

Sněhové přeháňky hlásí i Olomoucko

Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka. Někde mohou vozovky ráno i namrzat. Sněhové přeháňky jsou také v severní části Olomoucka, kde je na silnicích slabá vrstva čerstvého sněhu či rozbředlý sníh.

Sypače v neděli ráno kvůli sněžení vyjely na silnice v okolí Protivanova na Prostějovsku. Sněhové či smíšené přeháňky jsou na celém území okresu Prostějov a je kvůli nim snížena dohlednost. Na Přerovsku jsou zatím silnice sjízdné bez omezení.

Na jihočeské silnice vyjeli sypači

Jihočeské silnice jsou kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné se zvýšenou opatrností. Ujetý sníh posypaný drtí je v nejvyšších polohách, hlavně na Prachaticku. V níže položených částech kraje jsou vozovky po chemickém ošetření mokré. Sypače v noci na neděli nejezdily jen v okresech Strakonice a Písek, kde byly teploty nad nulou, řekl dispečer Jan Hauser ze správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

„Někdy od 2:00 v Jihočeském kraji místy i docela hustě sněžilo,“ uvedl dispečer. Někde sníh přecházel v déšť. Ujetý sníh posypaný drtí může být kromě Šumavy i na silnicích nižších tříd v kopcích na Jindřichohradecku. Vzhledem k tomu, že teploty byly ráno někde kolem nuly, by si řidiči měli dávat pozor také na mostech a v lesích, kde mohou být kluzká místa.

Na jihu Čech bude zataženo až oblačno. Občas bude pršet. Sněhové přeháňky budou nejdříve v nadmořské výšce nad 500 metrů, odpoledne a večer už jen místy v polohách nad 700 metrů, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší denní teploty budou v tomto kraji mezi třemi až šesti stupni Celsia, na horách zůstanou kolem nuly.

Před sněžením a deštěm varují i na Královéhradecku

V Královéhradeckém kraji v noci na neděli sněžilo a na řadě silnic nižších tříd leží rozbředlý sníh. Chemicky ošetřované hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré. Silničáři ráno zasahovali především v okresech Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Jičín. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od nuly do dvou stupňů, na horách byly minus dva stupně.

Se sněžením nebo deštěm se sněhem by měli řidiči počítat i přes den, a to zejména v polohách nad 500 metrů nad mořem. Na horách by mohlo být sněžení trvalejší. Teploty by se měly přes den pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách má být kolem minus jednoho stupně. V Krkonoších by měl vát silný vítr.