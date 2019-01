Na silnicích opatrně. Meteorologové varují před vznikem sněhových jazyků

PRAHA Na některých středočeských silnicích leží v sobotu ráno rozbředlý sníh, místy se mohou tvořit závěje nebo sněhové jazyky. Řidiči by měli být opatrní hlavně na menších cestách, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové či dešťové přeháňky jsou po ránu hlášeny na Pražském okruhu či dálnicích D1 a D11. Na silnicích druhé a třetí třídy na Kladensku, Berounsku, Kolínsku, Nymbursku, Kutnohorsku, Rakovnicku či v okolí Prahy leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Na menších cestách na Příbramsku a Benešovsku se mohou vyskytovat sněhové jazyky či závěje. Teploty v regionu se pohybují od minus jednoho do čtyř stupňů Celsia.



Ujetý a rozbředlý sníh na Královéhradecku

V Královéhradeckém kraji leží na vedlejších silnicích ujetý nebo rozbředlý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména na Trutnovsku, Náchodsku, Rychnovsku a Jičínsku. Chemicky ošetřované hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré. V kraji ráno místy sněžilo, v nižších polohách pršelo. Postupně zesilující vítr až do rychlosti 70 kilometrů v hodině my mohl ve vyšších polohách a na horách tvořit sněhové jazyky a závěje. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

V kraji se ráno teploty pohybovaly kolem nuly, na horách bylo od minus dvou do minus pěti stupňů Celsia. Přes den by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno. Místy se čeká slabé sněžení, v polohách pod 400 metrů nad mořem může padat sníh s deštěm nebo pršet. Teploty by se měly přes den pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách kolem minus dvou stupňů Celsia.

Mokrá D1

Na silnicích nižších tříd na Jihlavsku a Pelhřimovsku se mohou po ránu tvořit sněhové jazyky. Všechny vozovky na Vysočině zůstávají sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dálnice D1 je mokrá po chemickém ošetření. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku správy a údržby silnic Vysočina.

Řidiči musí být opatrní především na vozovkách nižších tříd. Na Třebíčsku a Žďársku leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem a na Havlíčkobrodsku ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Teploty se po ránu na Vysočině pohybují od nuly do minus čtyř stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude přes den zataženo a místy může sněžit. V polohách pod 500 metrů nad mořem může rovněž pršet. Navíc kvůli větru se možná budou na vozovkách tvořit sněhové jazyky.

Zvýšená opatrnost v Moravskoslezském kraji

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po nočním sněžení sjízdné většinou pouze se zvýšenou opatrností. Na Bruntálsku a Opavsku se vinou větru tvoří sněhové jazyky. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Na Bruntálsku se sněhové jazyky tvoří na silnicích druhé a třetí třídy. Ojediněle na ně můžou řidiči narazit i silnicích nižších tříd na Opavsku. Ve vyšších polohách Beskyd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.

Mokré hlavní tahy na Ústecku

Silnice v Ústeckém kraji jsou podle dopravního webu sjízdné včetně Moldavy na Teplicku, kde platí od čtvrtka kalamitní stav. Silničáři i meteorologové varují před sněhovými jazyky, tvořit se mohou v polohách nad 800 metrů nad mořem.

V kraji se v noci oteplilo, teploty byly ráno mezi pěti a minus jedním stupněm Celsia. Hlavní tahy v kraji jsou převážně mokré. Ujetá vrstva sněhu je na silnicích nižších tříd v Krušných horách, rozbředlý sníh je na vozovkách na Ústecku a sníh je ve vyšších polohách i na některých sinicích III. třídy na Děčínsku.

Podle předpovědi by mělo být v Ústeckém kraji převážně zataženo, místy s občasným deštěm. Večer budou srážky na celém území, v polohách nad 400 metrů nad mořem a postupně nad 600 metrů budou smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi pěti až jedním stupněm Celsia, na horách mezi dvěma až minus jedním stupněm. Vítr v nárazech může mít na horách přes 70 kilometrů v hodině.

Nová vrstva sněhu na jihu

Všechny vozovky v Jihočeském kraji jsou sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd leží v řadě okresů ujetá nebo nová vrstva sněhu. Na Prachaticku se vyskytují sněhové přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Vozovky první třídy jsou chemicky ošetřené. Někde se jen může objevovat rozbředlý sníh. Na silnicích nižších tříd na Písecku a Strakonicku leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na Jindřichohradecku zase může komplikovat dopravu vrstva nového sněhu.

Teploty se v Jihočeském kraji pohybují po ránu lehce pod bodem mrazu a ve vyšších polohách sněží. Podle předpovědi meteorologů bude zataženo. Večer může pršet a ve vyšších polohách sněžit. Na horách lze očekávat sněhové jazyky nebo závěje.