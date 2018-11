Na silnicích opatrně. V Česku se místy tvoří nebezpečná ledovka

OLOMOUC Na ledovku i zmrzlé zbytky rozbředlého sněhu si ve čtvrtek ráno musí dát pozor řidiči ve vyšších polohách Olomouckého kraje. Opatrnost je třeba hlavně při jízdě v Jeseníkách a kopcovité části Prostějovska a Olomoucka, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ledovka se v noci vytvořila například na čtrnáctikilometrovém úseku silnice přes Červenohorské sedlo, která spojuje Jesenicko se Šumperskem. Správci silnic tam provádí posyp a silnice je průjezdná se zvýšenou opatrností.



Ledovka je také na silnicích v okolí Moravského Berouna na Olomoucku. Na silnici mezi Moravským Berounem a obcí Dvorce ráno havaroval autobus a tři osobní vozidla. Nehoda se stala už na území Moravskoslezského kraje a podle informací ŘSD se obešla bez zranění.

Na Prostějovsku jsou na silnicích ve vyšších polohách místy zbytky rozbředlého sněhu, který v noci začal namrzat. Řidiči by proto měli jezdit opatrně. V nižších polohách Olomoucka, Prostějovska a Přerovska jsou silnice zpravidla holé a vlhké. V Olomouckém kraji je ráno místy mlha a fouká silný vítr.

Ledovka v Moravskoslezském kraji

Na silnicích na některých místech v Moravskoslezském kraji se tvoří ledovka. Řidiči musí být opatrní například na Bruntálsku, kde se u obce Dvorce na silnici I/46 spojující Opavu s Olomoucí srazila tři osobní auta a autobus. Nikdo při nehodě nebyl zraněn. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Náledí se začíná tvořit také v okolí Opavy. Jen se zvýšenou opatrností jsou sjízdné i silnice v Jeseníkách. Ve vyšších polohách je tam slabá ujetá vrstva sněhu pokrytá inertním posypem. Opatrní musí být řidiči také na Frýdecko-Místecku, kde jsou silnice většinou vlhké.

Pro nákladní vozidla je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem na Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensku.

Mlhy a přeháňky

Na silnicích Vsetínska, především v úsecích udržovaných inertním posypem, se může ráno místy tvořit náledí. Vozovky na většině území Zlínského kraje jsou převážně holé a vlhké nebo mokré. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, na Kroměřížsku bez omezení. Lokálně snižují dohlednost v regionu mlhy a přeháňky. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Do pátečních 8:00 platí na Vsetínsku výstraha meteorologů před možnou tvorbou ledovky.

V kraji je nejčastěji zataženo, místy fouká slabý vítr a mrholí. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů Celsia. Přes den bude převážně zataženo a mlhavo s lokálním mrholením. Vát bude slabý vítr východních směrů.