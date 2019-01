Na silnicích se tvoří sněhové jazyky i ledovka, řidiči musí být opatrní

OSTRAVA Některé silnice v Česku jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, místy se tvoří sněhové jazyky i ledovka.

Sněhové jazyky na Bruntálsku

Horské silnice Moravskoslezského kraje jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Leží na nich zbytky sněhu, ve vyšších polohách navíc i ujetá vrstva. Na Bruntálsku se tvoří sněhové jazyky. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic.



Na Bruntálsku je viditelnost snížena vlivem sněžení. Stejně tak i v Beskydech, kde je i mlha. Na Novojičínsku, Karvinsku a v Ostravě jsou silnice sjízdné bez omezení.



Pro kamiony je stále uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, kde se pracuje na dálnici.

Závěje v Libereckém kraji

Silnice v Libereckém kraji jsou nadále sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách hrozí tvorba sněhových jazyků a závějí, vyplývá z údajů na dopravním webu. Motoristé by měli být opatrní také kvůli padajícím stromům, které nevydrží pod náporem sněhu. Pro Jablonec nad Nisou nadále platí kalamitní stav, potrvá zřejmě až do pondělí.

Ulice a chodníky v Jablonci jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Úklid komplikují zaparkovaná auta, město proto už ve čtvrtek všude vypnulo parkovací automaty.

Teploty v kraji jsou ráno mezi minus třemi až minus sedmi stupni Celsia, sněhové přeháňky jsou jen ojedinělé. Hlavní tahy jsou převážně mokré, na vedlejších silnicích v Jizerských horách a západní části Krkonoš je ujetá vrstva sněhu. Provoz bude v pátek až do 15:00 omezen na silnici druhé třídy mezi Bílým Potokem a Smědavou na Liberecku. „Bude probíhat rozšiřování silnice sněhovou frézou,“ uvedl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má silnice v kraji na starosti.

Opatrní by měli být řidiči v kraji kvůli možným pádům stromů do vozovky. Ráno hasiči odstraňovali stromy z jedné silnice u Jablonce nad Jizerou na Semilsku či v Polední ulici v Liberci-Radčicích. Podle předpovědi by mělo být zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty budou mezi nulou až minus třemi stupni Celsia, na horách mezi minus dvěma až minus pěti stupni.

Ledovka na jihu

Na jihočeských silnicích se v pátek ráno místy tvoří ledovka a sněhové jazyky. Silničáři zasahují v kraji s veškerou technikou. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Informovala dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Hana Vykouková.

Téměř všechny sypače vyjely již večer. Ráno místy drobně sněžilo a sníh začal namrzat. Kolem Studené na Jindřichohradecku a ve vyšších polohách okresu Tábor u Mladé Vožice a Choustníku se tvoří sněhové jazyky. „A teď volali hasiči, že na silnici mezi Horní Vltavicí a Kubovou Hutí je ledovka,“ řekla dispečerka.

Podle meteorologů bude v pátek v kraji oblačno až polojasno, odpoledne od severozápadu až zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší denní teploty minus tři až nula stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách minus šest.

Sníh na pardubických silnicích

Dopravu na menších silnicích v Pardubickém kraji ztěžuje sníh. Zůstává hlavně ve výše položených oblastech, většinou je rozbředlý po solení, někde i uježděný. Hlavní tahy jsou až na výjimky mokré a holé, informují silničáři.

Se sněhem musejí řidiči počítat na komunikacích druhé a třetí třídy v okolí Poličky, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Hlinska, Přelouče nebo v Železných horách. Na Lanškrounsku se ve vyšších polohách vlivem větru tvoří slabé sněhové jazyky. Ty jsou také na státní silnici I/34 v úseku Svitavy - Polička. Státní silnice I/11 přes Suchý vrch je sjízdná se sněhovými řetězy.

V pátek ráno ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, ve východní části regionu foukal silný až nárazový vítr. Na většině území sněžilo. Teploty se pohybovaly mezi minus šesti a minus jedním stupněm.