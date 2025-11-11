Chemická laboratoř bude odebírat vzorky odpadní vody, informoval mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus. Město Most informovalo občany, aby omezili větrání.
„Skládku rozhrabáváme těžkou technikou záchranného útvaru a proléváme vodou,“ uvedli hasiči na sociálních sítích. Požár zasáhl 400 metrů čtverečních. Z Jihlavy dorazilo pásové rypadlo, ze Zbirohu kolový nakladač, uvedli na síti X. Zasahující jednotky vytvořily čerpací stanoviště pro dálkovou dopravu vody.
Hasiči dostali hlášení o požáru ve 3:39. Žádají veřejnost, aby omezila pohyb v okolí skládky a řidiči snížili rychlost kvůli zvýšenému počtu požární techniky.
Štěpka hořela na skládce také na konci října. Tehdy hasiči zásah ukončili po 24 hodinách. Do hašení se zapojilo 16 jednotek, k rozhrabávání několik metrů vysoké hromady štěpky hasiči využili bagr provozovatele skládky. Kvůli zajištění dostatku vody zřídili dálkovou dopravu vody a čerpací stanoviště.