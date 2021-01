Dálnice D1 v noci na několika místech stála, kamiony měly problémy ve stoupáních

Praha Ve Středočeském kraji leží na řadě silnic rozbředlý sníh po chemickém ošetření, a to i na dálnicích a silnicích první třídy. Dálnice D1 v noci na několika místech stála, zablokovaly ji kamiony, které nemohly vyjet stoupání, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Podle dispečera krajských silničářů jsou silnice v kraji od noci udržované, zavřená je jen jedna silnice na Kolínsku.

„Silnice jsou od noci udržované a sjízdné. Uzavřena je pouze silnice III/12531 mezi obcemi Hatě a Jelčany, jsou tam závěje a míří tam těžká technika,“ řekl pracovník dispečinku krajských silničářů.



V noci byla na několika místech uzavřena dálnice D1, zablokovaly ji kamiony, které nemohly vyjet stoupání po kluzké vozovce. Dálnice z tohoto důvodu stála například zhruba 40 minut na 52. kilometru, zhruba 2,5 hodiny byl provoz zastaven také na 26. kilometru ve směru na Prahu, vyplývá z informací Národního dopravního informačního centra.

Sněžení nebo sněhové přeháňky jsou nyní hlášené z většiny území kraje, například na Pražském okruhu a dálnicích D1 a D5 leží zbytky rozbředlého sněhu a dálnice jsou tak sjízdné pouze s opatrností.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou také všechny silnice druhých a třetích tříd, na nichž většinou také leží rozbředlý sníh.

Některé silnice v Ústeckém kraji jsou nesjízdné

Některé silnice v Ústeckém kraji jsou kvůli vydatnému sněžení nesjízdné. Podle policejního webu je uzavřená silnice mezi Chomutovem a hraničním přechodem v obci Hora Svatého Šebestiána, kromě sněhu tam také fouká silný vítr. Místy nesjízdný je levý jízdní pruh na dálnici D8. Nesjízdný je v obou směrech i úsek z Loučné pod Klínovcem do Kovářské na Chomutovsku. Kvůli ledovce by si měli dát řidiči pozor také mezi obcemi Brocno na Litoměřicku a Chudolazy na Mělnicku. Komunikace se v zimě neudržuje.

„Máme venku vešekerou techniku, to je asi 80 vozů,“ řekl ve čtvrtek ráno dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

V Teplicích v ulici Masarykova podle policie zapadl autobus do závěje, částečně blokuje vozovku. Dva autobusy havarovaly v Chomutově v ulici Blatenská, na místě se tvoří kolona. Silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností.

Sněhové jazyky v polohách nad 300 metry nad mořem se tvoří u obce Staré Křečany na Děčínsku, řidiči by tam měli být opatrní. V ulici Českolipská na výjezdu z Děčína se tvoří kolony, hrozí dopravní kolaps.

Na většině území regionu se bude během dne vyskytovat občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách i trvalejší sněžení. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia, na horách od minus pěti do minus dvou stupňů Celsia. Meteorologové ráno a dopoledne očekávají nárazy větru kolem 65 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů v hodině. Budou se tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Liberecký kraj také zasypal další sníh

Liberecký kraj zasypal v noci na dnešek další sníh. Práci silničářů navíc komplikuje silný vítr. V otevřených úsecích se tvoří sněhové jazyky a v horských oblastech závěje. Problémy mají hlavně kamiony ve stoupáních, cesty jsou ale s opatrností sjízdné. Silničáři doporučují, hlavně do hor přibalit i sněhové řetězy. Kdo nemusí, do hor by vyjíždět neměl, řekl ve čtvrtek ráno Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.

„Je to horší než říkaly předpovědi, v kraji do rána napadlo až 20 centimetrů sněhu. Technika nám jezdí celou noc, teď to budou doklízet. Srážky ustávají, ale přidal se k tomu vítr, který nám silnice v otevřených úsecích zafukuje,“ doplnil Bark.

Pozor by si měli dát motoristé třeba na silnici I/13 směrem na Frýdlant, kde jsou sice sněhové zábrany, přesto tam může být silnice zavátá. V horách se tvoří závěje. „Frézy jsme ale zatím nasadit nemuseli,“ dodal Bark.

Vzhledem k počasí zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny stále uzavřená silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Silničáři doporučují řidičům kamionů, využít k cestě do Polska silnici I/35 přes Hrádek nad Nisou na Liberecku. Zavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo směrem na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musí využít silnici I/13 a jet přes Frýdlant.

I když je veškerá technika silničářů v terénu, i na hlavních tazích leží vrstva rozbředlého sněhu a silnice mohou klouzat. Řidiči by proto měli zpomalit. Žádné vážné problémy zatím hlášené nejsou. Uzavřená je silnice třetí třídy u Slunečné na Českolipsku, kde spadl strom. Pozor by si měli dát řidiči i ve Velkých Hamrech, kde havaroval sypač. „Sjel ze silnice, řidiči se nic nestalo, čekáme na jeřáb, který auto vytáhne na silnici,“ řekl Bark.

Na jihočeských silnicích se mohou tvořit sněhové jazyky

Na jihočeských vozovkách se mohou tvořit sněhové jazyky. Silnice proto zůstávají nadále sjízdné jen s opatrností. Sněhové jazyky se mohou tvořit na území celého kraje. Řekl to Jan Hausel z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

„Od nočních hodin jsme s technikou v terénu. Největší práci nám dělalo sněžení a vítr. Sněhové jazyky se na některých místech vytváří opakovaně a proto vozovky i ráno stále udržujeme,“ řekl Hausel.

V regionu mrzne, na Šumavě klesly teploty na minus osm stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů budou dnes na jihu Čech sněhové přeháňky a foukat severozápadní vítr, který na horách může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.