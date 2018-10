Na Šumavě napadlo v noci 13 centimetrů sněhu. Nejspíš brzo roztaje

České Budějovice Na Šumavě v noci na neděli teploty klesly až tři stupně pod nulu a sněžilo, na nejvyšších vrcholech leželo přes deset centimetrů sněhu. Na Churáňově napadlo asi 12 centimetrů sněhu a na hoře Plechý až 13 centimetrů. Sněhová pokrývka dlouho nevydrží, během dne teploty stoupají. Ve večerních hodinách bude zřejmě pršet i v nejvyšších polohách Šumavy.

Na jihu Čech jde o první větší sněhovou pokrývku blížící se zimy. „Během noci se ochladilo a dešťové srážky přecházely v polohách nad 800 metrů ve sněhové,“ uvedl Gustav Sysel z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V místech od 800 do 1000 metrů spadlo i devět centimetrů sněhu, mohly by se ještě objevit mrznoucí srážky. V nižších částech Jihočeského kraje slabě prší nebo mrholí, teploty se pohybují do pěti stupňů Celsia.

„V příštích dnech se naopak oteplí a bude spíš nadprůměrně teplé počasí,“ uvedl Sysel. V noci na pondělí bude podle předpovědi meteorologů zataženo, místy s mlhami a ojediněle se slabým deštěm. Teploty by v noci měly klesnout nejvýše na pět až dva stupně Celsia a v pondělí přes den se mohou dostat i k 18 stupňům.