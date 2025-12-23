Na Šumavě napadne až 20 centimetrů sněhu, východ ČR zasáhne silný vítr

  11:10
Ve středu může v Pošumaví a na Šumavě napadnout pět až 20 centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav, který vydal výstrahu před sněžením a silným větrem.
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Na Šumavě naměřili v noci meteorologové až -25 °C. Na Kvildě napadl také sníh....
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
20 fotografií

Na Štědrý den, od půlnoci do středečních 15:00 bude v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro oblasti Sušice, Prachatic a Vimperka, od středečních 6:00 do čtvrteční půlnoci pak i před sněhovými jazyky.

„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování a podobně. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby,“ upozornili meteorologové.

Od středeční do čtvrteční půlnoci pak bude platná výstraha před silným větrem pro Hranice, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov a Rýmařov. V nárazech může mít až 70 km/h.

Hrozí možné poškození stromů a lesních porostů a menší škody na budovách, také mohou nastat komplikace v dopravě. Meteorologové vyzývají ke zvýšené opatrnosti venku a při řízení vozidel, na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Meteorologové na síti X upozornili, že už v úterý dopoledne se na horách a výjimečně i ve středních polohách vyskytuje slabší sněžení. „Pocukrováno“ je aktuálně zejména na Šumavě a v Pošumaví, lokálně ale i jinde v nižších polohách, třeba na Karlovarsku, dodali meteorologové.

