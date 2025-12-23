Na Štědrý den, od půlnoci do středečních 15:00 bude v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro oblasti Sušice, Prachatic a Vimperka, od středečních 6:00 do čtvrteční půlnoci pak i před sněhovými jazyky.
„Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování a podobně. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby,“ upozornili meteorologové.
Od středeční do čtvrteční půlnoci pak bude platná výstraha před silným větrem pro Hranice, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov a Rýmařov. V nárazech může mít až 70 km/h.
Hrozí možné poškození stromů a lesních porostů a menší škody na budovách, také mohou nastat komplikace v dopravě. Meteorologové vyzývají ke zvýšené opatrnosti venku a při řízení vozidel, na horách by lidé měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Meteorologové na síti X upozornili, že už v úterý dopoledne se na horách a výjimečně i ve středních polohách vyskytuje slabší sněžení. „Pocukrováno“ je aktuálně zejména na Šumavě a v Pošumaví, lokálně ale i jinde v nižších polohách, třeba na Karlovarsku, dodali meteorologové.