Na území Šumavy unikají toxické látky po působení armády, řekl Červený

  15:32aktualizováno  15:34
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Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Červený o tom mluvil na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády.

Do prostředí uniklo podle ministra Červeného nemalé množství nebezpečných látek během posledních tří let.

Podle něj o tom věděl jak bývalý náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr životního prostředí za KDU-ČSL Petr Hladík. „Ale ministerstvo životního prostředí nijak nekonalo,“ prohlásil v pondělí Červený.

Hladík ČTK řekl, že by mělo jít o areál, který do revoluce spravovala armáda. „V roce 2020 se za bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce zjistilo, že by tam mělo něco být, načež byla v roce 2023 uskutečněna sanace, kterou zadávala Správa NP Šumava. O té jsem byl informován,“ řekl s tím, že je možné, že se tam objevilo něco nového, ale podle něj by takový materiál neměl pocházet z doby před sanací.

Ohledně situace v Národním parku Šumava bude podle ministra životního prostředí v úterý tisková konference na ministerstvu obrany, kde bude představen časový plán řešení situace.

„Okamžitě, jakmile jsem to zjistil, jsem o tom informoval premiéra Andreje Babiše a zadal rozbor těchto chemických látek na celém území. Místo je zabezpečené,“ řekl současný ministr životního prostředí.

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