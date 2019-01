Na Václavském náměstí se muž polil hořlavinou a zapálil, lidé ho uhasili

Případy veřejných sebevražd upálením a pokusů o ně v ČR 23. července 1999 - V Uherském Hradišti se před budovou Komerční banky upálil jedenačtyřicetiletý muž. Čin pravděpodobně spáchal kvůli problémům v osobním životě a ztrátě zaměstnání. Zemřel na místě.



4. srpna 1999 - V centru Mariánských Lázní se pokusil upálit třiadvacetiletý muž. Na ulici se polil ředidlem a zapálil se. Letecká záchranná služba jej převezla na popáleninové centrum nemocnice v Praze na Vinohradech. Muž, který utrpěl hluboké popáleniny na 97 procentech těla a popáleniny dýchacího ústrojí, o den později zemřel.



6. března 2003 - Na rampě u Národního muzea na Václavském náměstí v Praze se polil hořlavinou a zapálil devatenáctiletý Zdeněk Adamec, student střední průmyslové školy z Humpolce. Přes rychlý zásah kolemjdoucích, hasičů i lékařů ze záchranné služby po 40 minutách oživování v sanitce zemřel.



11. března 2003 - O sebevraždu upálením se v Poličce na Svitavsku pokusil duševně nemocný jedenadvacetiletý mladík. S popáleninami třetího stupně na horní polovině těla byl vrtulníkem převezen na kliniku popálenin v pražské vinohradské nemocnici. Pokus o sebevraždu přežil.



19. března 2003 - Na brněnském Ústředním hřbitově nalezli uhořelou mladou ženu. Podle pozdějších zjištění spáchala sebevraždu. Polila se benzinem z kanystru, sedla si na lavičku u hřbitovní cesty a zapálila se.



2. dubna 2003 - V Plzni na parkovišti na Karlovarské třídě se jednadvacetiletý student polil technickým benzinem a ředidlem a zapálil se. Zemřel na místě.



2. dubna 2008 - Sedmadvacetiletý muž se upálil v Hlučíně na Opavsku. Na autobusové zastávce se polil benzinem a zapálil. Zemřel při převozu do nemocnice.



1. května 2008 - Sedmadvacetiletý muž se upálil při oslavě filipojakubské noci v obci Vesce u Dačic na Jindřichohradecku. Hořícího muže uhasili svědci, muž ale na následky popálenin třetího stupně na místě zemřel.



21. května 2008 - Třiašedesátiletý muž se upálil ve Vřesině na Novojičínsku. Polil se hořlavinou a zapálil. Zemřel ještě dříve než na místo dorazili záchranáři.



26. listopadu 2008 - V obci Bednáreček na Jindřichohradecku se upálil osmatřicetiletý muž ze Zlínska. Záchranáři už mu nedokázali pomoci. Podle místních mohl mít osobní problémy.



26. května 2009 - V Zárybničné Lhotě na Táborsku se pokusil upálit třicetiletý muž. Sám se pak uhasil skokem do potoka. S rozsáhlými popáleninami ho záchranná služba odvezla do nemocnice.



20. prosince 2010 - V Orlové na Karvinsku se pokusil upálit třicetiletý muž. Náhodnému svědkovi se ale podařilo sebevraha uhasit. Muž, jenž chtěl podle policie zřejmě spáchat sebevraždu, přežil, utrpěl ale rozsáhlé popáleniny.

12. října 2012 - Na schodech budovy litoměřického soudu se zapálil sedmapadesátiletý muž. Následkům těžkých popálenin podlehl následující den v nemocnici. K zoufalému činu jej podle policie dohnaly rodinné problémy.



20. prosince 2012 - Na náměstí v Tlumačově na Zlínsku se polil benzínem a zapálil padesátiletý muž. Přes pomoc záchranářů vážným zraněním podlehl. Podle policejní mluvčí byl psychicky nemocný a o sebevraždu se pokusil již dříve.



20. ledna 2013 - Před Národním muzeem v Praze se pokusil upálit muž, ročník 1976. Záchranná služba převezla muže do nemocnice s lehkými popáleninami. Podle svých slov nechtěl spáchat sebevraždu, ale připomenout čin Jana Palacha.



16. prosince 2014 - Krátce před půlnocí se na Václavském náměstí v Praze pokusil upálit šestapadesátiletý muž. Jednalo se o pacienta Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, který se nevrátil z vycházky. Muž se polil u sochy svatého Václava hořlavinou a zapálil se. Silně popáleného muže odvezli záchranáři do vinohradské nemocnice, kde 17. prosince zemřel.



18. ledna 2018 - V Praze na Václavském náměstí u sochy svatého Václava se polil hořlavinou a zapálil čtyřiapadesátiletý muž. Kolemjdoucí ho uhasili, informovala policie. Podle záchranné služby muž utrpěl popáleniny na zhruba 30 procentech těla. Záchranáři jej uvedli do umělého spánku a převezli do nemocnice.