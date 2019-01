Na většině území Čech bude dál sněžit, v celé republice hrozí náledí

PRAHA Na většině území Čech bude zřejmě dále sněžit a hrozí tvorba sněhových jazyků, závějí a náledí. Vyplývá to z ve středu zveřejněné výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha před náledím platí také pro Moravu a Slezsko. Pro část regionů varování trvá až do pátku.

Výstrahu před dalším sněžením ústav vyhlásil pro výše položené oblasti - nad 600 metrů nadmořské výšky - v Karlovarském kraji a části Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje a Vysočiny. Varování platí od středečního odpoledne do čtvrtečních 06:00.



Do středečních 17:00 pak ještě platí výstraha před sněhovými jazyky pro Jihočeský kraj a Vysočinu a části Středočeského, Plzeňského, Pardubického, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. V celém Karlovarském kraji a na Českolipsku, Liberecku a Děčínsku je výstraha před sněhovými jazyky v platnosti až do páteční půlnoci. Výstrahy platí pro oblasti v polohách nad 500 metrů nadmořské výšky. Do páteční půlnoci je také v platnosti výstraha před závějemi na Jablonecku a Semilsku v Libereckém kraji a pro většinu okresů Ústeckého kraje v polohách nad 700 metrů nadmořské výšky.

Po středečních 17:00 do čtvrtečních 09:00. Pro všechny kraje v Čechách pak platí výstraha před náledím od čtvrtečních 16:00 do pátečních 09:00. Obě výstrahy před náledím platí pro místa v polohách pod 400 metry nadmořské výšky.