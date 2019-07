Ve Vltavě se dá najít opravdu všechno, říká šumavský vodák. Lidé by měli mít pevné boty, kroksy hned uplavou

VYŠŠÍ BROD Peněženka, mobil, klíče od auta, sluneční brýle, ale také například nůž, sekera, stan nebo mezinárodní potápěčský průkaz, to všechno jsou věci, které Karel Troják, vedoucí informačního střediska ve Vyšším Brodě a známý šumavský vodák, za svůj život nalezl na mnoha místech po toku Vltavy.

Podle Trojáka se dá v řece najít opravdu všechno, co si lidé před vyjížďkou na lodi nezabezpečí. Největším problémem pro vodáky jsou ale jakékoliv ostré předměty ve vodě jako je například skleněná láhev od piva.

„Sklo pod jezy je velkým nebezpečím, může se stát, že člověk vypadne z lodi a pořeže si pak třeba nohy. Doporučil bych chodit na vodu jedině v pevné obuvi. Takové kroksy uplavou hned. Zrovna nedávno jsem za krátkou cestu nalezl 12 párů bot,“ řekl Troják s tím, že spousta vodáku podceňuje sílu vody.



Zatímco u bot jde majitele dohledat jen stěží, tak u dražších věcí to podle pracovníků v kempech bývá jiné, nejen na vodě, ale i přímo v kempech. „Máme ztráty a nálezy, dražší věci se většinou vrátí, co se nevrátí, tak dáváme na městkou policii. Ztracené drobnosti většinou lidé ani neohlásí,“ uvedl Pavel Mačuda ze společnosti Ingetour, která provozuje u řeky několik tábořišť i půjčoven lodí.

Mačudova slova nepřímo potvrdil i Troják, který se pochlubil, že nalezl kameru a na základě záběrů v ní se mu poté podařilo dohledat majitelku. „Bylo to ode mě sice lezení do osobního života, ale myslím, že člověk je radši, když se mu vrátí kamera a nevadí mu pak, co jsem viděl,“ konstatoval Troják.

Partičky zlodějů

Ke ztrátě cenností nemusí ale dojít pouze přímo na vodě, podle Mačudy jsou drahé věci v kempech lákadlem pro zloděje. Domnívá se, že za to často může liknavost vodáků. „Lidi se opijí a nechají někde ležet třeba peněženku, někdo to pak najde a vybere z ní peníze,“ mínil Mačuda, ale jedním dechem dodal, že má zkušenosti i se specializovanými partičkami zlodějů, kteří se nebojí v noci vyrazit na „lov“ a vlézt lidem přímo do stanu.

Podle policisty Petra Kučery z obvodního oddělení Lipno na Vltavou se ale situace uklidňuje a policisté už nemusí při vodácké sezoně zasahovat tolik jako dřív. „Samozřejmě záleží na tom, kdo přijede, ale tahle sezóna je zatím bez větších problémů, stejně jako ta předchozí,“ uvedl Kučera.

Sezóny, kdy ve městě byly rozsypané popelnice, lidé na sebe křičeli a mezi vodáky docházelo k šarvátkám, jsou podle něj už pryč. „Tak třeba minulý rok bylo pomalu více rvaček mezi místními,“ konstatoval s úsměvem. Letos je zatím nejvážnějším případem ukradené elektrokolo. „Možná je to tím, že lidé dospěli, vyzráli nebo ti, co kradli, už sedí,“ uzavřel Kučera, jehož rajónem je například Rožmberk, Vyšší Brod, Frymburk, nebo Lipno.



V letošním roce majitelé kempů očekávají zhruba stejný počet návštěvníků Vltavy jako v minulém roce. Nejvíce lidí na vodu jezdí jednak koncem května a června, kdy absolvují vodácké kurzy školy. Poté začátkem července na svátky. Návštěvně silné bývá také období v půlce července, kdy přijíždějí na prázdniny Němci nebo Rakušané.