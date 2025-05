Na vrcholcích hor chumelí, napadlo až 15 centimetrů. Na Praděd neprojeli pekaři

Návrat zimy zaskočil řadu návštěvníků, kteří se do Jeseníků vydali na letních pneumatikách, problémy mělo dnes i zásobování.

„Leží tady souvislá sněhová pokrývka do deseti centimetrů, místy je na cestě nafoukáno přes 25 centimetrů sněhu, teplota je zhruba stupeň pod nulou,“ informoval v neděli provozní restaurace a hotelu na vysílači Praděd Tomáš Hrazdil.

Za poslední roky podle něj v tomto období tolik sněhu na horách nepřipadlo. „V posledních letech to nebylo běžné ani normální, vracíme se do doby před 15 lety, kdy to bývalo celkem normální. Nicméně pořád si mezi zaměstnanci a těmi, kteří jsou tady dlouhodobě, říkáme, že do konce května nepřezouváme,“ doplnil Hrazdil.

Zatímco tak zaměstnanci hotelu na vrchol Jeseníků projedou za pomoci vysokých aut či čtyřkolek, hosté na letních pneumatikách musejí parkovat na Ovčárně. „Silničáři dnes museli povolat i sypač, posypal a zprovoznil cestu z Hvězdy na Ovčárnu. Ráno nevyjeli pekaři ani knedlíkáři,“ dodal Tomáš Hrazdil.

Dalších 10 centimetrů může přibýt

Podle meteorologa Václava Smolky napadlo podle údajů stanice na Šeráku za posledních 24 hodin deset centimetrů sněhu, celková pokrývka je tam 12 centimetrů sněhu a sněžit by mělo i v následujících hodinách.

Obdobné je to i v Beskydech - na Lysé hoře napadlo osm centimetrů sněhu, celkem je tam 11 centimetrů sněhu.

„V průběhu května se v horských nejvyšších oblastech sníh vyskytuje, není to neobvyklé. Nyní to je asi nezvyklé tím, že tomu předcházelo období s teplejším počasím,“ řekl v neděli odborník z Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle něj během neděle přeháněk opět přibude a v poloze nad 1000 metrů nad mořem by měly opět přecházet do sněžení. „Sníh tam tak bude opět připadávat, v nejvyšších polohách Jeseníků by to mohlo být i dalších deset centimetrů,“ doplnil meteorolog. Sníh se může vyskytovat v nejvyšších polohách i v pondělí, poté už by se mělo začít oteplovat.

I přes návrat zimního počasí to podle Tomáše Hrazdila na běžky v nejvyšších polohách Jeseníků není. „Předtím už bylo teplo, sníh nedrží na podkladu. Maximálně pro nějaké nadšence, že by si na asfaltu prošlápli stopu, bokem by to šlo, ale už to nepředpokládáme,“ dodal Hrazdil.

Do hor jen se zimní výbavou

Na hřebenech Krkonoš s příchodem studené fronty s přestávkami sněží od čtvrtka. V polohách nad 1100 metrů nad mořem by mělo sněžit i v průběhu neděle. Kvůli silnému větru se v neděli opět nerozjel horní úsek lanovky na Sněžku.

„Zima se vrátila. Ve vyšších polohách napadlo hodně čerstvého sněhu. Stezky jsou pokryté sněhem, místy zledovatělé, viditelnost je omezená,“ uvedla na facebooku krkonošská polská horská služba. Turistům doporučila, aby se do hor vydávali jen v teplém oblečení a se zimní výbavou.

V níže položených horských střediscích od čtvrtka prší. Například ve Špindlerově Mlýně za posledních 24 hodin napršelo 13 litrů vody na metr čtverečný. Od čtvrtka ve středisku spadlo asi 40 listrů vody na metr čtverečný, vyplývá z dat Povodí Labe.

Květnové sněžení není v Krkonoších výjimečné. Například začátkem května 2021 napadlo na hřebenech hor asi čtvrt metru sněhu. O rok dříve studená fronta 12. května 2020 přinesla do hor asi 15 centimetrů sněhu.

Vítr na Sněžce se v neděli ráno v nárazech pohyboval až kolem 80 kilometrů v hodině. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. „Pokud by vítr zeslábl, mohla by se lanovka na horním úseku odpoledne rozjet,“ uvedl vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla.

Mimo provoz byl horní úsek lanovky i v sobotu, kdy na Sněžce byl v nárazech vítr téměř 133 kilometrů v hodině. Překonal tak hranici orkánu, která činí 117,7 kilometru v hodině.

Teplota na 1603 metrů vysoké Sněžce se v neděli dopoledne pohybovala asi čtyři stupně pod pod bodem mrazu, vyplývá z dat měřicí stanice Poštovny Anežka. Pocitová teplota byla kvůli silnému větru kolem minus 12 stupňů. Na hřebenové Luční boudě ve výšce 1415 metrů nad mořem byl v neděli ráno vítr výrazně slabší, v nárazech dosahoval rychlosti do 50 kilometrů v hodině. Teplota na Luční boudě byla ráno jeden stupeň pod nulou.

Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Na hřebeny ve východních Krkonoších se dnes lidé dostanou také lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Velké Úpy na Portášky a ze Špindlerova Mlýna na Medvědín.