Na zdravotní péči i prevenci nelegální migrace. Česko pošle 73 milionů na pomoc zemím s uprchlíky

Praha Na prevenci nelegální migrace, ochranu opuštěných dětí nebo na podporu zdravotní péče pošle ministerstvo vnitra do států severní Afriky a Jordánska 68 milionů korun. Dalších pět milionů půjde na léčbu očních onemocnění v Burkině Faso. Peníze pošle vnitro z humanitárních programů Pomoc na místě a Medevac. Návrh v pondělí schválila vláda.

Na pomoc dětem v Mali pošle vnitro 25 milionů korun. Země je cílovým i tranzitním místem pro migranty ze západní Afriky, přichází do ní čím dál více dětí bez doprovodu, které míří do Evropy. S pomocí peněz z Česka bude moci Dětský fond OSN (UNICEF) realizovat projekt, jehož cílem bude dětem poskytnout potřebnou ochranu a zajistit jim sloučení s jejich rodinami v domovských zemích. Součástí projektu je informační kampaň o rizicích nelegální migrace pro děti.



Na podporu zdravotní péče a vzdělávání pro zdravotně postižené děti v Jordánsku daruje vnitro dalších 25 milionů korun. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) žila převážná většina uprchlíků v zemi pod národní hranicí chudoby, tyto základní služby jsou pro ně proto nedostupné. S tím souvisí i další dar, který v pondělí vláda schválila. Osm milionů korun tak půjde na podporu drobného podnikání syrských uprchlíků v jordánské provincii Irbid a v uprchlickém táboře Zatárí.

Deset milionů korun vnitro pošle také do států severní Afriky, které jsou podle návrhu dlouhodobým zdrojovým a tranzitním regionem pro migraci do Evropské unie. Například v Libyi se podle materiálu nachází až 800 000 migrantů a uprchlíků, azylové a migrační systémy těchto zemí ale nejsou připraveny velké množství vysídlených lidí pojmout. Regionální program rozvoje a ochrany, do kterého bude tento dar směřovat, se soustřeďuje na Alžírsko, Egypt, Libyi, Mauritánii, Maroko, Niger a Tunisko, jeho cílem je také stabilizace a ochrana uprchlíků v těchto zemích.

Vláda v pondělí také schválila pět milionů korun na léčbu očních onemocnění v Burkině Faso. Příjemcem peněžitého daru z humanitárního programu Medevac se stane mezinárodní nevládní organizace Světlo pro svět. Burkina Faso patří mezi deset nejchudších států světa a slepota či další závažné oční vady tam postihují až čtvrtinu obyvatel, tedy 4,7 milionu lidí.