V Brně srazil vlak člověka, ten na místě zemřel

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  8:27aktualizováno  8:27
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ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice v úterý časně ráno srazil osobní vlak člověka. Ten na místě zemřel, jak informoval iDNES.cz policejní mluvčí Jihomoravského kraje Pavel Šváb. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz.

„Člověk, ještě nevíme jestli to byl muž, nebo žena, na místě zemřel. Šetříme nyní střet osobního vlaku s osobou,“ uvedl Šváb. Podle strojvedoucího osoba ležela na kolejích, dodal Šváb.

O srážce informovaly České dráhy na webu mimořádných událostí. Provoz na trati byl v 7:05 obnoven.

Srážka se odehrála kolem 4:00 mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno-Chrlice. Omezení provozu se dotklo asi šesti osobních vlaků.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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