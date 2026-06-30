„Člověk, ještě nevíme jestli to byl muž, nebo žena, na místě zemřel. Šetříme nyní střet osobního vlaku s osobou,“ uvedl Šváb. Podle strojvedoucího osoba ležela na kolejích, dodal Šváb.
O srážce informovaly České dráhy na webu mimořádných událostí. Provoz na trati byl v 7:05 obnoven.
Srážka se odehrála kolem 4:00 mezi stanicemi Sokolnice-Telnice a Brno-Chrlice. Omezení provozu se dotklo asi šesti osobních vlaků.
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