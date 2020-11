Na zkoušky čeká tisíce studentů autoškol, obnovení bude záviset na rychlosti úřadů

Praha Na umožnění teoretických a praktických závěrečných zkoušek čeká několik tisíc studentů autoškol. Obnovení pořádání zkoušek však bude záviset především na rychlosti úřadů.

Ke zkouškám by měli jít už dříve přihlášení studenti s ukončeným výcvikem či žadatelé o vrácení řidičského průkazu nebo jeho rozšíření. Ti by kvůli dlouhé pauze nyní měli před zkouškami absolvovat alespoň doplňkové cvičné jízdy pro osvěžení dovedností, jejich povolení však vládní nařízení neupřesňuje. Řekl to předseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný.

Autoškoly mohou od pondělí opět pořádat teoretické i praktické závěrečné testy, cvičební jízdy i výuka jsou nadále zakázány.

Obnovování zkoušek bude podle předsedy asociace po celé republice individuální. „Nyní záleží především na úřadech, jak rychle zkoušky připraví,“ podotkl Horázný, že rozhodnou místní poměry v jednotlivých městech.

Asociace v souvislosti s uvolněním vydala pro své členy doporučení, podle kterého by se autoškoly a zkušební komisaři měli soustředit na opravné zkoušky už přihlášených žadatelů, jimž byl původní termín zrušen. Dále by měli prioritně vykonávat zkoušky z profesní a odborné způsobilosti řidičů. Tím by se podle asociace snížil tlak na termíny zkoušek, který lze očekávat po celkovém ukončení zákazu provozu autoškol.

Cvičné jízdy jsou i nadále zakázány, autoškoly ale chtějí u studentů, kteří půjdou ke zkouškám, provádět doplňkové jízdy pro osvěžení řidičských dovedností. „Bez toho to jinak nemá smysl,“ zdůraznil Horázný. Absolvovat zkoušky po více než měsíční pauze bez této doplňkové jízdy je podle něj nesmyslem. Zda jsou ovšem tyto doplňkové jízdy povoleny, vládní nařízení nespecifikuje. Asociace ve svém stanovisku zastává názor, že ano. Někteří provozovatelé autoškol však zřejmě počkají na upřesňující výklad vládního nařízení.

V Česku působí zhruba 3000 autoškol. Asociace na začátku listopadu uvedla, že bez příjmů vydrží většina z nich pouze tři měsíce, poté by musela ukončit činnost. Autoškoly musely zastavit provoz už na jaře, nyní jsou omezeny od 22. října.