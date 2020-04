Na ZŠ začínají zápisy do prvních tříd. Letos kvůli epidemii bez přítomnosti dětí

Praha Na základních školách ve středu začínají zápisy dětí do prvních tříd. Letos by se podle odhadů ministerstva školství měly týkat asi 137 800 předškoláků. Kvůli koronavirové epidemii se ale zápisy uskuteční bez jejich přítomnosti. Školy jsou zavřené. Chodit by do nich raději neměli ani rodiče.

Přihlášky mohou posílat například do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Období zápisů potrvá do 30. dubna. Konkrétní termíny a způsoby podání přihlášky určují ředitelé jednotlivých škol.

K zápisu se letos musí přihlásit všechny děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014. Podobně jako v minulých letech jich pravděpodobně kolem pětiny bude mít žádost o odklad povinné školní docházky. Obdobné množství dětí budou rodiče zapisovat znovu, protože dostaly odklad loni. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech.

Podle odhadů ministerstva by mělo jít k zápisům kolem 111 500 šestiletých, 25 500 sedmiletých a 800 pětiletých dětí. V případě, že rodiče budou chtít žádat pro dítě o odklad školní docházky o rok, budou muset stejně jako dříve doložit posudek z pedagogické poradny a potvrzení od lékaře. Škole by měli poskytnout originál či ověřenou kopii dokumentů. Pokud žádost o odklad přijde bez doporučení, měl by ředitel školy zápis přerušit a vyzvat rodiče k doplnění dokumentů. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že kapacita zařízení nestačí ani pro ně, mělo by o přijetí rozhodnout losování. Kvůli šíření koronaviru jsou školy od 11. března zavřené. Ministr školství Robert Plaga (ANO) minulý týden řekl, že předpokládá jejich otevření v druhé polovině května. Záležet to bude na ministerstvu zdravotnictví.