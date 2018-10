Volební bizár: nabroušené lokty, hollywoodský dvojník i Fantomas s komunistou

PRAHA Komunikace mezi kandidáty a voliči je těžká disciplína. Vymyslet srozumitelný slogan, vyrobit graficky pěkně zpracovaný plakát či natočit povedený spot dá pěknou fušku a ne každý uspěje, řečeno jemně. Někteří kandidáti si utrhli ostudu, jiní jen schytali řadu kritických výtek. Server Lidovky.cz vybral „největší předvolební skvosty“.

Přinejmenším podivné počiny některých stran, hnutí či jednotlivých kandidátů jsou často tím, co přehluší jinak důležitá volební témata. Možná jde o cílenou strategii ve smyslu „i špatná reklama je reklama“, možná jde „jen“ o nedomyšlené kroky. Server Lidovky.cz přináší rozhodně neúplný a nedokonalý seznam předvolebních šíleností.

Nabroušené lokty

Petr Erin Kováč coby kandidát do Senátu pojal kampaň velmi svérázně. Na záběrech pochybné kvality skáče do rytmu hudby znějící v moravských sklípcích, v oblečku na hony vzdáleném tomu, který by se hodil do Senátu, prý představuje „blázna“, kterých podle něj může být v zemi mnohem více, pokud se „něco nezmění“. A jak Kováč dodává, k tomu je zapotřebí mít ostré lokty. A ty se samy nenabrousí…

Lepší zákony pro slušné lidi

Kandidátka do Senátu za komunistickou stranu Milada Halíková vsadila na slogan „Lepší zákony pro slušné lidi“. Nehledě na patrně nechtěný odkaz na politické uskupení z Brna „Slušní lidé“ nezní tato slova zrovna nejlépe. Zvlášť pokud se na jednom plakátu potkají se sloganem KSČM „S lidmi pro lidi“. Otázkou je, jestli s těmi slušnými lidmi.

Žižkovský Gosling

Když se muž připodobňuje herci Ryanu Goslingovi, chce to pořádnou odvahu. Prohlásit se za „žižkovského Goslinga“ chce i smysl pro humor. Idol mnohých žen si zahrál mimo jiné ve snímku The Big Short. A právě ten Zelení z Prahy 3 promítli případným voličům, aby mohli porovnat „nápadně podobný vzhled celebritky“.

Šťavnatá a voňavá Plzeň

V Plzni se pustili do slovních hrátek. Proč nespojit slova jako „šťavnatá“ a „voňavá“ s názvem města, ve kterém kandiduji? V tomto směru asi plynuly myšlenky kandidáta a kuchaře Tomáše Poppa z Plzně 2 a jeho týmu při tvorbě sloganu na plakát. Jak komentovali administrátoři facebookové skupiny Český politický bizár, který předvolební skvosty sbírá: „Náhodné generátory hesel jednou na plné obrátky“.



Zavaříme

U vaření ještě na chvíli zůstaneme. Terezie Holovská kandidující za Zemanovce – Stranu práv občanů použila slogan „Společně jim zavaříme“. Na plakátu pak líbá vařečku. Politička, která sama sebe tituluje „Mlsná tygřice“ a která se už loni pokoušela získat podporu pro kandidaturu na Hrad, líbala vařečky na teplické akci s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Tam se totiž s vařečkou v ruce proměnila v moderátorku večera.

Originální placka

Pokud chcete mít svou „originální“ placku, stačí splnit několik podmínek ODS na Praze 9 a je vaše. Kdo ale není kamarád sociálních sítí, má smůlu. Všechny podmínky totiž souvisí s aktivitou na Facebooku. Lajkuj, pošli zprávu a nastav si na měsíc profilovou fotku se modrým kloboukem a nápisy. Velmi lákavá nabídka, že?

Odvaha vytvořit koláž

Martin Berka jako kandidát za SPD s číslem 8 v Ostrově vsadil zřejmě spíše na slogan „Odvaha říkat pravdu“ než na grafickou podobu plakátu. Nevadí. I ke zveřejnění takové koláže je totiž potřeba odvaha. A jak je vidno, lidé na internetu si jeho odvahy všimli. Jejich pozornosti neunikl ani Berkův výraz ve tváři na fotce.

Mušketýr s Radimem Uzlem

„Normální je pomáhat“ stojí na plakátu s fotografií kandidáta do Senátu Petra Michka za politickou stranu Moravané. Otázkou je, proč se u toho oblékl za mušketýra a přizval si na focení sexuologa Radima Uzla a herečku Uršulu Klukovou. Od kandidáta se volič odpověď nedozví.

Moje řeč, Fantomasi

Proč dělat věci jednoduše, když to jde i složitě? S tímto přístupem jde zřejmě do voleb kandidát do Senátu za KSČM Josef Švarcbek. Pokud máte přebytek času a máte rádi Fantomase, doporučujeme se začíst do seznamu toho, co kandidát chce a co naopak odmítá.