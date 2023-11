Černý scénář je válka s protivníkem s jadernými zbraněmi, řekl vojákům Řehka

Řehka také varoval, že kdyby došlo ke střetu Ruska a NATO, Česko by bylo aktivním účastníkem. Poté doplnil, že velení armády konflikty a hrozby sleduje. „Můj dlouhodobý cíl je bojeschopnost,“ pokračoval Řehka. Podle něj se armáda zabývá zálohami či mobilizací. „Nejvyšší představitelé armády tráví desítky hodiny diskuzí a hádkami, kam by mohly konflikty směřovat,“ doplnil Řehka.

Současně uvedl, že armáda také přezbrojuje aktivní zálohy. „Věnujeme se také lidem. O potížích s naplněností jednotek víme, řešením je tvrdá a dlouhodobá práce. Podařily se nám dílčí kroky, ale potřebujeme dlouhodobou strategii,“ řekl dále Řehka s tím, že armáda chce, aby sloužili i lidé, které dříve odmítala.

„Bezpečnostní situace vyžaduje, abychom dosáhli bojeschopnosti. Musíme toho dosáhnout rychle, myslím to smrtelně vážně. Samotný nákup materiálu nic neřeší. Vedle výzbroje a materiálu jsou také důležité morálka a výcvik,“ podotkl Řehka.

Podle něj se armáda připravuje na černý scénář, a to je válka s protivníkem s jadernými zbraněmi. „Naše země se bude bránit jako součást NATO,“ doplnil. Chystat se podle něj bude muset celý stát.

Pavel: Zima pro Ukrajinu nebude jednoduchá

Poprvé na shromáždění ve funkci prezidenta promluvil také prezident Petr Pavel. „Mnohokrát jsem seděl mezi vámi,“ pronesl Pavel k vojákům. Podle něj poroste tlak na ukončení konfliktu, mezi Ruskem a Ukrajinou, dohodou.

„Zima pro Ukrajinu nebude jednoduchá. Minimálně třetina infrastruktury je zničena. Navíc z posledních informací se ukrajinští vojáci cítí unavení a zklamaní ze západní podpory,“ řekl dále prezident. Není podle něj třeba si opakovat, že úspěch Ruska na Ukrajině by byl problém pro všechny, a to nejen pro Českou republiku.

„Inspirovalo by to podobně smýšlející země,“ varoval Pavel. Poté upozornil, že současné konflikty mohou vést k dalším migračním vlnám. „Bude to vytvářet tlak především na jižní země,“ pokračoval prezident a současně varoval, že konflikty jsou v současné době reálnější než tomu bylo dříve.

Chybí ministryně Černochová

Ministryni obrany Janu Černochovou z důvodu onemocnění zastoupil její náměstek František Šulc.

Loni na podzim řečníci na shromáždění vyzdvihli především téma konfliktu na Ukrajině. Řehka při té příležitosti řekl, že při střetu mezi Ruskem a NATO by česká armáda byla jeho aktivním účastníkem od první minuty.

Oslav u příležitosti Dne ozbrojených sil u památníku na Vítkově se účastnil prezident Petr Pavel, ministryně obrany Jana Černochová i náčelník Generálního štábu ČR Karel Řehka. (30. června 2023)

Primárním cílem roku 2023 měla být podle Řehky příprava armády na válku velkého rozsahu proti vyspělému protivníkovi. Také političtí představitelé mluvili o Ukrajině a poučení, které si Česko z konfliktu musí vzít.

Posledního podzimního velitelského shromáždění se účastnil prezident Miloš Zeman, na únorovém hlava státu chyběla. Pro Pavla, který je armádním generálem ve výslužbě, bude dnešní vystoupení prvním ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil.

Velitelské špičky se setkávají na ministerstvu obrany pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje hlavně na plány na následující rok, únorové na vyhodnocení minulého roku.