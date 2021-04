PRAHA Ze dvou ministrů, o jejichž odvolání se spekulovalo, se předzvěsti naplnily jen u jednoho, skončil šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), ale ministr školství Robert Plaga (za ANO) zůstává. Mluvčí jeho úřadu Aneta Lednová potvrdila, že u nich se žádná výměna neodehrává. Premiér Andrej Babiš o ní ale uvažoval a zkoušel se poptávat po nástupcích. Pro Lidovky.cz to potvrdil jeden z oslovených, poslanec Patrik Nacher (ANO).

„Jakkoli to teď už není důležité, tak potvrzuji,“ odpověděl Nacher na dotaz webu Lidovky.cz, zda se s ním premiér bavil o možnosti, že by se přesunul do čela resortu školství. Dalším z oslovených byl bývalý rektor VUT Brno, také poslanec ANO Karel Rais.



Babiš v úterý v průběhu dne, kdy kolovaly informace o dvojitém odvolání, ani s jedním z ministrů otázku neprobíral, třebaže měli sérii jednání, až večer si pozval Jana Blatného na Úřad vlády a sdělil mu, že navrhne jeho odvolání. Důvody, jak řekl Blatný, jsou politické.

Večer si předvolal také Plagu. „Schůzka proběhla, bavili se o aktuálních školských tématech, jako je návrat dětí do škol nebo maturity. Žádné závěry nejsou, šlo o informativní jednání,“ sdělila webu Lidovky.cz mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



O Plagově konci už se hovořilo několikrát, pokaždé z něj sešlo, protože se za něj postavily profesní organizace nebo cechy, především pak akademické prostředí, odkud pochází. Poslední týdny, jak se ladí návrat dětí do škol a podoba závěrečných zkoušek, spory mezi Plagou a Babišem bobtnaly. Premiér chtěl maturity nahradit státní zkouškou, protože mu o to psali studenti. Plaga to odmítl, zástupci školství také, a ministr prosadil svou vizi.

‚Posledním nesouladem byl názor na to, kdo se má vracet do škol, Babiš se stavěl proti rotační výuce a měl za to, že se mateřinky mají naplnit zcela, ne jen předškoláky, protože mu to v mailech psali nespokojení rodiče. Plaga to odmítl, uvedl, že prezenční výuka bude rotační, nebo nebude vůbec, postoj opíral o názory epidemiologů, virologů, ministerstva zdravotnictví i expertní skupiny kolem Petra Smejkala, k jejímž vzniku dal impuls premiér. Vláda v úterý jednomyslně schválila Plagovu verzi, opět si prosadil svou.