Náchod řeší azbestový průšvih. Kousek od mateřské školky údajně do vzduchu unikla karcinogenní vlákna

Náchod Systém lopata–motyka. Tak označují lidé z branže nejhorší možný způsob, jak likvidovat ze staveb eternit, boletické panely a další zdraví nebezpečný azbestový materiál.

V Náchodě v sousedství mateřské školy v Komenského ulici podle očitých svědků k takovému odstraňování bez použití povinných bezpečnostních postupů a ochranných pomůcek došlo. Na riziko šíření karcinogenních vláken do ovzduší upozornili policii, hygienu a radnici.

Lidé popisují, jak pracovníci na ulici jednoho z domů poblíž školky rozbíjeli eternitové desky a suť nakládali do nezakrytého nízkého kontejneru. „Prach a kolem procházeli chodci. Smutné také je, že lidi v okolí nikdo s předstihem neinformoval, že se tu nakládá s nebezpečným materiálem. Liknavost stavebníka i úřadů mě úplně děsí,“ uvedl pro LN jeden ze svědků, který si nepřál zveřejnit jméno.

Starosta zadal měření

Desítky lidí, zejména rodičů dětí ze školky, od té doby bombardují starostu a další úřady. Přestože k události došlo už před měsícem, není dodnes známo, v jakém množství se azbestová vlákna v okolí šířila, a předmětem šetření je i možné porušení zákonných a pracovních postupů při odstraňování azbestu. Lidé chtějí podat trestní oznámení kvůli údajnému obecnému ohrožení zdraví.

Podle starosty a současně poslance za ČSSD Jana Birkeho jednala radnice bez odkladu. „Neprodleně jsme svolali městskou radu a zadali jsme měření možného výskytu azbestových vláken v ovzduší certifikovanou státní organizací. Ve středu došlo k měření a v pondělí bychom měli mít výsledky,“ uvedl Birke.

Podle výsledků měření bude pak radnice postupovat dál. „Pokud by byl zjištěn nadlimitní výskyt azbestu ve vzduchu, tak nás řešení bude stát několik stovek tisíc, možná několik milionů korun. Ale mým úkolem je chránit zdraví, ať to stojí, co to stojí,“ dodává Birke.

Pozdě, ale přece?

Otázkou ale je, zda je ještě vůbec možné naměřit koncentrace mikroskopických azbestových vláken v ovzduší ve školce nebo jejím okolí, když od odhalení podezřelé sanace uplynul celý měsíc.

Podle lékařů i odborníků z České asociace pro odstraňování azbestu (ČAPOA), na které se místní lidé také obrátili, může vdechnutí i malého množství vláken způsobit (a to až po mnoha letech) vážná poškození zdraví, včetně karcinomu plic, hrtanu a vaječníků. Azbest také může být příčinou sice vzácného, ale prakticky nevyléčitelného karcinomu pohrudnice (mezoteliomu pleury).

„Rizika azbestu se u nás, a to i ze strany úřadů, stále podceňují. A je samozřejmě pravda, že čím delší je časový odstup měření od oné události, tím méně vláken lze pak v ovzduší naměřit. Což ale nemění nic na tom, že v té době se mohli lidé kontaminovaného vzduchu nadýchat a někteří se i nadýchali. Včetně těch pracovníků,“ říká Zoja Guschlová, místopředsedkyně ČAPOA a v Česku jediný registrovaný znalec se specializací na azbest.

Grafika k azbestu.

Redakce požádala o vyjádření i majitele domu a stavebníka – místního právníka Františka Kollmana, ale do uzávěrky tohoto vydání neodpověděl.

Problémů při likvidaci eternitu, azbesto-cementových stoupaček, boletických panelů a dalších materiálů, obsahujících azbest, si lidé všímají stále častěji. Na rizikovou manipulaci s azbestovými materiály upozornili lidé třeba v Přerově, Brně, Želešicích a v nedávné minulosti také v Praze.

V Česku je výroba a používání těchto materiálů zakázáno od roku 2005. V Evropské unii ještě déle. Česká legislativa přesně určuje, kdo může sanaci tohoto odpadu provádět a jak musí postupovat.

Vyžaduje se například, že pracovníci musejí používat roušky s ochrannými filtry, pracoviště musí být hermeticky uzavřeno (při práci v interiéru), venku musí být cedule s varováním, materiál se může přemisťovat jen v pevných uzavřených obalech.