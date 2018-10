Nad Rittigovou partou visí bič z Karibiku. Po více než čtyřech a půl letech míří lobbista k soudu

PRAHA Městský soud v Praze v pondělí začne rozplétat kauzy kolem pražského dopravního podniku a lobbisty Iva Rittiga. Případ se povleče měsíce, k soudu míří 18 obviněných.

Psal se únor 2014 a mocný lobbista Ivo Rittig právě poznal, jaké to je, ocitnout se v terčíku policejního hledáčku. Detektivové tehdy v šest hodin ráno, ještě za tmy, zaklepali na dveře jeho luxusního sídla v Praze. Rittig jim otevřel a vzápětí byl zatčen. V kauze zakázek pro pražský dopravní podnik, z nichž ta nejznámější se týká vyvádění milionů korun z prodeje jízdenek do Karibiku, byl tehdy obviněn a jeho moc postupně začala slábnout.

Po více než čtyřech a půl letech zamíří Rittig a dalších 17 obviněných k pražskému městskému soudu, kde bude spletitý případ rozmotávat soudce Petr Hovorka. Tedy muž, který řešil třeba aféru Key Investments, v níž poslal nepravomocně do vězení tři bývalé manažery brokerské společnosti.

Vlajková loď

Kauza kolem dopravního podniku patří k předním případům, do kterých se pustilo Vrchní státní zastupitelství v Praze po nástupu Lenky Bradáčové do jeho čela. Mezi vyšetřovateli se vždy hovořilo o tom, že právě zde si detektivové na Rittiga nejvíce věří. V jiném případu – údajném tunelování firmy Oleo Chemical – se podnikateli podařilo spor vyhrát a obvinění se zbavit.

U soudu se očekává tuhá bitva. Obžalovaní v uplynulých letech vyztužili svou obhajobu řadou posudků, které jim ve při s dozorovým státním zástupcem Adamem Borgulou mají pomoct.

Informace o vyvádění peněz z pražského dopravního podniku se vynořila na podzim 2011. Od té doby se vyšetřovatelům podařilo zmapovat stovky kontraktů a finančních toků vedoucích z Česka přes Karibik až do Hongkongu a zpět. V síti podle obvinění vedle Rittiga uvízli někdejší ředitel dopravního podniku Martin Dvořák, právníci z kanceláře MSB Legal či známý advokát Aleš Rozehnal. Podle obvinění, které se LN v před třemi lety podařilo získat, „vyprali“ podezřelí celkem 160 milionů korun, o které přišla kvůli údajně nevýhodným smlouvám největší městská firma v tuzemsku – pražský dopravní podnik.

Při zběžném čtení obvinění to vypadá, že vyšetřovatelé mají nabito. Opírají se o e-maily, které získali v rámci domovních prohlídek, či o telefonní odposlechy. Protikorupční policie a státní zástupci „rozmluvili“ i několik lidí, kteří viděli do útrob zapojených firem. Zejména jde o svědectví finančního analytika Jaroslava Kubisky, který pracoval v účetní firmě Peskim spolupracující s advokáty z kanceláře MSB Legal. Dalším důležitým svědkem by měl být manažer Vladimír Sitta mladší, který podezřelé transakce kolem výroby a prodeje jízdenek v roce 2010 nahlásil policii.

Kriminalisté se v průběhu vyšetřování zaměřili na tři zakázky:

1. Smlouva na provozování prodejních míst jízdenek ve vestibulech metra. Podle obvinění nastavil dopravní podnik v soutěži neopodstatněné a diskriminující podmínky. Požadoval například středoškolské vzdělání u prodavačů či znalost práce s počítačem, 26 prodejců pak mělo umět anglicky nebo německy. To podle detektivů umetlo cestu k zakázce firmě Cross Point. Výše škody podle policie: 57 milionů korun.

2. Zakázka na zavedení systému SMS jízdenek. Policie dokladuje, že soutěž nebyla vypsána jen na vývoj SMS jízdenek, ale i na takzvanou elektronickou peněženku. Jedinou společností, která mohla dodat obojí, byla firma Crowsnest. Výše škody podle policie: 40 milionů.

3. Zakázka na dodávky jízdenek. Tento kontrakt je od počátku nejpropíranější. Z tiskárny Neograph podle detektivů odtékaly peníze do karibské společnosti Cokeville Assets a posléze do dalších zemí. Část se vrátila i zpět do Prahy k několika developerským společnostem. Výše škody podle policie: 63 milionů. Detektivové zmapovali, kam a jak přesně peníze tekly – například 60 milionů přišlo přes Kypr a Britské Panenské ostrovy do Rittigovy hongkongské firmy Earnway International Limited.

Posudkový protiútok

Obvinění v průběhu vyšetřování nepopírali, že firmy na Kypru nebo v Karibiku existuj í. Trvají však na tom, že podniku žádnou škodu nezpůsobili. Jinými slovy, že neexistuje zdrojový trestný čin. A pak neexistují peníze, které by mohly prát. „Nevznikla žádná škoda, naopak ve spise je založena celá řada znaleckých posudků, které vznik škody vylučují. Kdyby žalobce Borgula nebyl sám spíše než státním zástupcem aktivistou a ctil zákon a předložené důkazy, už dávno by toto mediální představení bylo ukončeno,“ řekl včera LN exředitel dopravního podniku Dvořák.

Úhelným kamenem obhajoby Rittiga a spol. je, že jízdenka je ceninou. Zákon o zadávání veřejných zakázek totiž říká, že při dodávce cenin se nemusí konat otevřené výběrové řízení. Právě tuto kličku představitelé Cokeville Assets poradili Neographu, který se tím k zakázce dostal bez soutěže. Podle vyjádření rittigovců právě za toto poradenství odcházely „haléře“ do Karibiku. Obžalovaní se pak vyzbrojili řadou dalších posudků.