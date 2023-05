Nadace Agrofert rozšíří působení. Novinkou mezi programy bude podpora budoucích dětských psychologů

Chceme zvýšit počet dětských psychologů Odpočinek pro matky handicapovaných dětí i nové stipendium pro budoucí dětské psychology. To vše chce stihnout Nadace Agrofert s její ředitelkou Zuzanou Tornikidisovou. Ta v rozhovoru pro LN u příležitosti setkání zástupců nadace s novináři říká, že je hrdá na několik povedených projektů v minulém roce. Chystáte v oblasti finanční pomoci nějakou inovaci?

První novinkou, kterou jsme ještě nezkusili, ale máme na to velice hezký ohlas, je den pro maminky, které se samy starají o děti s postižením. Na Den dětí se tedy postaráme o postižené děti, kterým uděláme zábavný program. Maminkám jsme zase naplánovali odpočinkový program na Čapím hnízdě, kde si budou moci dojít na masáž, do wellness, zacvičit si hormonální jógu a dobře se najíst. Do budoucna chceme těmto maminkám ještě více pomáhat a hájit je, protože jsou mnohdy ve špatné finanční situaci a o své dítě se starají 24 hodin denně. Dále se budeme soustředit na stipendijní programy pro lidi, kteří budou studovat dětskou psychologii. Kdy by tento stipendijní program mohl vzniknout?

Projekt budeme vyhlašovat během prázdnin a od září bychom přijímali první přihlášky. Budeme oslovovat ty, kteří se rozhodnou v rámci studia medicíny studovat tuto specializaci a může to být samozřejmě i stávající student. Hranici pro maximální počet studentů nemáme, protože víme, že to budou ze začátku maximálně jednotky studentů. Chtěli bychom tímto motivovat studenty medicíny, aby se nad tím zamysleli a zkusili se tomuto oboru věnovat, protože víme, že těch studentů je málo. Takže budeme opravdu šťastní za jednotky studentů na začátku a věříme, že postupně se nám podaří zvýšit zájem o studium tohoto oboru. Jak se přihlásit?

Bude to probíhat stejně jako v našich standardních stipendijních programech. Bude potřeba vyplnit přihlášku a napsat motivační dopis. To je pro nás velice důležité, protože chceme znát motivaci člověka, stejně tak jako jeho plány do budoucna. Naším cílem je, aby po studiu zůstávali v České republice a pomáhali našim dětem. Zatím ani není určeno, kolik na program půjde financí, vše záleží na počtu přihlášek. Jedním z dalších vašich větších fondů je Hasičský. Pomáhali jste hasičům při požáru v NP České Švýcarsko?

Obrátilo se na nás několik jednotek, které tam hasily. Tím, jak bylo hašení dlouhé a intenzivní, tak jejich technika, kterou používali, nevydržela nápor. Přispívali jsme jim tedy právě na obnovu hadic, čerpadel, obleků a rukavic nebo prostě dalšího vybavení. Loni byla finanční pomoc pro hasiče mezi osmi až deseti miliony korun. Dotace se týkají i podpory dětského hasičského sportu. Žádostí máme opravu hodně. Na co jste za loňský rok nejvíce pyšná?

V roce 2022 se nám velmi povedl fond Pohonné hmoty pro handicapované. Rychle jsme totiž zareagovali na zdražení benzinu a nafty. Z reakcí lidí vidím, že to byl opravdu fond, který pomohl na správném místě a pomohl lidem v nouzi. Byli to totiž lidé, kteří měli postižené děti anebo byli sami postižení a bez auta se prostě nemohli obejít. Do speciálních škol tak kvůli drahému benzinu nemohly děti chodit každý den, protože rodiče neměli na to, aby je vozili pětkrát týdně, ale jenom třikrát týdně. Díky této pomoci jsme dostali mnoho poděkování a na to jsem za tento rok nejvíce hrdá.