Přes půl milionu rodin platí za bydlení až 40 procent příjmu, ukázal průzkum

Vyplývá to ze zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2024, kterou vydala Platforma pro sociální bydlení. Zjištění v úterý na tiskové konferenci představil analytik Jan Klusáček. První zprávu platforma zveřejnila před čtyřmi lety, výsledky byly podobné.

„Rozhodně není vidět žádný pozitivní posun. Jsou vidět ve městech spíš přelivy lidí z ubytoven do nevyhovujících bytů či k příbuzným. Situace na ubytovnách se příliš nemění, je tam kontinuální nárůst počtu seniorů,“ uvedl Klusáček.

Autoři vycházeli z údajů z pravidelného průzkumu statistického úřadu o životních podmínkách domácností, sčítání lidu či z dat resortů práce, školství a místního rozvoje. Ve vážné bytové nouzi jsou lidé bez domova či v provizorním přístřeší, v ubytovnách, azylových domech, nevyhovujících a přelidněných bytech, ústavech či přechodně u příbuzných a známých.

Ztráta bydlení hrozí těm, kteří vydávají za střechu nad hlavou přes polovinu čistého příjmu a nemůžou si dovolit mimořádný výdaj 14 100 korun. Náklady na byt jsou nadměrné, pokud přesahují 40 procent příjmu. V energetické chudobě se ocitají ti, kteří platí za energie přes pětinu čistého příjmu.

Na kolik vás vyjde bydlení včetně energií a dalších poplatků? Na 40 a více procent příjmu 26 Na méně než 40 procent příjmu 31

Podle zprávy je v bytové nouzi 71 100 domácností se 160 900 členy. Z nich 62 300 představují děti a mladí do 18 let a 9700 lidé nad 65 let. Na ulici či po noclehárnách přespává 1300 seniorů a seniorek. Na ubytovnách žije 19 600 lidí, z nich 3000 dětí a 2500 pětašedesátníků a starších.

Celkem 9500 domácností s 28 000 členy má nejisté bydlení, dostává opakovaně smlouvu nejvýš na tři měsíce. V silně přelidněných bytech pak zůstává 37 500 lidí, z nich 14 000 dětí. „Pětičlenná rodina bydlí v garsonce na 25 metrech čtverečních,“ ilustroval takový případ Klusáček.

Podle zprávy má některé z problémů s bydlením dohromady 1,6 milionu lidí. Celkem 510 000 domácností s 860 000 členy má nadměrné náklady a vydává přes 40 procent příjmu. Z toho 170 000 domácností s 310 000 členy utratí víc než polovinu výdělku za bydlení. Kolem 40 000 dětí pochází z rodin, které vydávají za bydlení přes 70 procent příjmu. Stejně je na tom i 15 000 seniorek a seniorů. V energetické chudobě bylo 1,33 milionu lidí.

Příspěvek na bydlení od státu mohou získat domácnosti, které bydlení stojí přes 30 procent čistého příjmu. Letos v srpnu úřady práce vyplatily 290 300 těchto dávek.

Nejvíc dospělých a dětí v bytové nouzi je ve velkých městech a na severu Čech a Moravy. V Praze se do ní dostalo 14 100 osob, v Ostravě 7600, v Brně 5200, v Ústí nad Labem 3300 či v Mostě 2500.

Platforma pro sociální bydlení je součástí iniciativy Za bydlení, kterou tvoří organizace na pomoc potřebným, akademici a několik obcí a měst. Prosazuje přijetí zákona o podpoře bydlení. Normu projednává Sněmovna.