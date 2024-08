Rekonstrukcí projde další nádražní budova v Plzni, na řadě je Jižní Předměstí

Informovala o tom mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová. Stejně jako na plzeňském Hlavním nádraží i tady budou práce na památkově chráněné budově probíhat za provozu. Harmonogram počítá s třemi etapami, kompletně hotovo má být na začátku roku 2027.

„Stavbaři provedou opravu střechy a fasády, výměny oken, dveří a také úpravu veřejně přístupných prostorů. Pro zajištění bezbariérového přístupu vybudují výtah, který propojí odbavovací halu s nástupišti, v úrovni nástupišť vzniknou nové veřejné toalety. Součástí úprav bude moderní informační a orientační systém,“ vypočítala Friebová, co za 84 763 361 korun udělá firma se sídlem v Pardubicích.

Kolejiště v nádraží prošlo kompletní rekonstrukcí při přestavbě celého plzeňského železničního uzlu, většina prací proběhla v minulém desetiletí.

Vlakům slouží jen východní budova

I když při otevření v roce 1921 mělo nádraží Plzeň-Jižní Předměstí dvě budovy, železniční dopravě slouží v současné době jen ta východní, která je blíže ke Klatovské třídě.

Západní budovu dráha opustila v 90. letech 20. století. Od roku 2001 slouží jako kulturní centrum Moving Station, kde je od září 2015 v nájmu a provozuje ho místní centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN. Je prostorem pro koncerty, výstavy a divadelní představení. Před rokem 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, stavbaři bývalou stanici přestavěli a vznikl tam divadelní sál a další zázemí. Budovu opravila a vlastní plzeňská developerská firma Klotz.

Starší západní budova v secesním stylu byla zprovozněna v roce 1905. „Stále narůstající počet cestujících, zejména dělníků dojíždějících za prací do nedalekých Škodových závodů, si vyžádal v roce 1921 výstavbu novorenesanční budovy,“ citovala z historických pramenů Nela Eberl Friebová.

V této železniční stanici se rozdělují dvě hlavní tratě vycházející z Plzně směrem na západ. Trať z Plzně do Domažlic a dál do Německa čeká v nejbližších letech velká přestavba včetně výstavby úplně nových dvojkolejných úseků s rychlostí až 200 kilometrů v hodině a její elektrifikace. Druhá trať mířící do Chebu je po velké přestavbě součástí třetího tranzitního železničního koridoru.

Kromě plzeňského Jižního Předměstí čeká velkou přestavbu i budova nádraží v Klatovech. V dubnu vypsala správa železnic výběrové řízení s tím, že maximální částka na modernizaci budovy včetně zajištění bezbariérového přístupu do všech prostorů památkově chráněné budovy je 393 milionů korun. Kraj přímo před nádražím vybuduje terminál pro přestupy z vlaků na autobusy.

Rekonstrukcí prošly v posledních letech nádražní budovy například v Přešticích, Tachově nebo Horažďovicích.

4. ledna 2024