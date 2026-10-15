„Dne 13. října jsem ministerstvu kultury doručil naléhavý podnět k prohlášení dvojice 355 metrových stožárů Liblice B za kulturní památku. Současně jsem požádal České Radiokomunikace o krátkodobé pozastavení plánovaného odstřelu,“ popsal iDNES.cz nadšenec Jiří Skalský.
Podle něj nejde jen o dvě vysoké ocelové konstrukce, ale o mimořádné dílo československého inženýrství a významný kus historie našeho rozhlasového vysílání.
„A ani argumentace životností kotevních lan nemusí znamenat nevyhnutelný konec celých stožárů. Například o 340 metrů vysokého stožáru Krašov na Plzeňsku byla dosloužilá kotevní lana vyměněna, aniž bylo nutné celý stožár zbourat a stojí dodnes. Netvrdím, že stejný postup byl možný i v Liblicích, ale že si zasloužily důkladné odborné prověření dříve, než dojde k jejich demolici a bude pozdě,“ vysvětlil Skalský.
České radiokomunikace naplánovaly odstřel na tento týden, přesný den ani hodina není dosud známá.
V úterý ráno zhasla osvětlení 355 metrů vysokých stožárů, následně byla světla demontována coby jeden z přípravných kroků před vlastním odstraněním stožárů.
Jak má pád nejvyšší české stavby proběhnout, přiblížilo rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území hlavního města Prahy a Středočeského kraje z počátku letošního září.
Podle něj budou stožáry odstraněny společně, neboť mají vzájemně zkřížená lana.
„Povolený postup proto počítá s koordinovaným odstraněním celé dvojice. Po odstřelu kotvení na západní straně mají zbývající lana stožáry stáhnout směrem na východ. Ztráta boční opory umožní vychýlení a deformaci konstrukce. U první až čtvrté kotevní úrovně počítá povolený postup s mírným časovým zpožděním aktivace trhaviny,“ popisuje úřad.
Cílem je, aby se stožáry ještě před dopadem na zem zlomily. Konstrukce se tedy nemá svalit jako jediný rovný kus. Jednotlivá nálož smí mít nejvýše 0,3 kilogramu a celková nálož na jeden odstřel nejvýše 4,9 kilogramu.