Cenový skok u nafty. O 71 haléřů za den je největší od loňského října

To představuje nejvýraznější mezidenní zdražení od poloviny loňského října. Dražší než v současnosti byla nafta naposledy letos v dubnu. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, který ceny pohonných hmot sleduje. Vedle nafty zdražuje i benzin, kterého se ale změna spotřební daně netýkala.

Ceny pohonných hmot loni začaly skokově narůstat po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022. Loni v červnu proto vláda rozhodla o snížení spotřební daně z nafty o 1,50 koruny na litr. Snížená spotřební daň z nafty měla původně platit do konce letošního roku, na původní úroveň se ale vrátila o pět měsíců dřív, k 1. srpnu. Vláda to zdůvodnila hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu.

Zdražení nafty o 71 haléřů mezi pondělím a úterým tohoto týdne je největším nárůstem od loňského 11. října, kdy se cena oproti předchozímu dni zvedla o 77 haléřů. Výrazně více ale cena rostla krátce po zahájení ruského útoku na Ukrajinu. Mezi 7. a 8. březnem loňského roku poskočila průměrná cena za litr nafty dokonce o dvě koruny a 15 haléřů.

Současná cena dieselu je nejvyšší za poslední zhruba tři a půl měsíce. Zvýšení cen se ale týká i benzinu, který je s průměrnou cenou 38,07 koruny nejdražší od loňského 7. prosince, tedy za posledních skoro osm měsíců.