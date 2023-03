Česko vyváží do světa záludnou „zbraň“. Zájem o desítky modelů stoupá

„Dodáváme tady do dveří, a to kam si to potom zákazník odveze, do toho nevidíme,“ uvedl Fresser. Podle něj se však modely například do Ruska nedostanou, protože i když se jedná o makety, jsou zařazené mezi vojenskou techniku. Ta se do Ruska nedodává, uvedl.

„Jako firma obratově rosteme. Za poslední rok jsme rostli o více než 20 procent, takže můžu potvrdit, že růst tam je,“ řekl spolumajitel. Firma se dříve soustředila také na výrobu nafukovacích reklam, tu musela upozadit. „Kapacity jsou téměř ze sta procent využity na dodávky vojenského materiálu,“ sdělil k tomu Fresser. V Děčíně podle něj pracuje 20 lidí, o dalších 20 zaměstnanců chce firma podnik rozšířit.

Repliky firma vyrábí ze syntetického hedvábí. „Návnada musí být jednoduše rozložitelná a přenositelná a musí být možné ji nafouknout během deseti minut a zase jí zabalit během deseti minut,“ popsal Fresser. Jeden ze zákazníků si podle něj přál vyrobit repliku mezikontinentální střely, většinou ale firma vyrábí tanky.

„Když se sklady těžké techniky postupně vyprazdňují a výroba nestíhá dodávat, tak potom je čas armádu ‚nafouknout‘,“ řekl spolumajitel jeden z důvodů, proč se modely vyrábějí. Podle něj jde také o zmatení nepřítele, který má například informaci o deseti tancích, ale například z dronu jich vidí o 15 víc.

„On bude vědět, že některé jsou návnady. Pokud budou kvalitní, tak on nebude vědět, které to jsou, a to je konkurenční výhoda v boji,“ doplnil. Fresser upozornil, že makety jsou navíc levnější než reálné stroje.

Každý vyrobený kus se musí zkontrolovat. Po kompletaci, která mimo jiné zahrnuje také sešití jednotlivých dílů, přicházejí na řadu technici, kteří modely zkoušejí, řekl pracovník Jaroslav Břečka.

„Kontrolujeme, jestli někde není nějaká chyba. Musíme kontrolovat také tlak a všechno přeměřit,“ popsal zaměstnanec, kterému vybalení, rozložení a následné nafouknutí modelu trvalo asi šest minut.