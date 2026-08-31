Soud projednává odvolání Nagyové v kauze Čapí hnízdo, politička nedorazila

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  10:23aktualizováno  10:23
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U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a...

U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a europoslankyně Jana Nagyová v ní čelí obvinění z dotačního podvodu při stavbě farmy v roce 2008. (27. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Europoslankyně Jana Nagyová (ANO) u soudu kvůli kauze dotací pro Čapí hnízdo....
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U Vrchního soudu v Praze pokračuje kauza Čapí hnízdo. Šéf ANO Andrej Babiš a...
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Vrchní soud v Praze začal projednávat odvolání europoslankyně Jany Nagyové proti rozsudku v kauze dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Žena v pondělí k veřejnému zasedání nepřišla, v minulosti vinu odmítla.

Městský soud uložil Nagyové za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun.

V kauze je obžalovaný i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, trestní řízení je tak v jeho případě pozastavené a soudy o něm rozhodovat nemohou, dokud má politik poslaneckou imunitu.

Vrchní soud veřejné zasedání kromě pondělí nařídil i na úterý. Soudkyně Eva Brázdilová nyní rekapituluje předchozí rozsudek a trestní řízení, následně obhájci přednesou odvolání Nagyové. K němu se vyjádří žalobce, který proti odsuzujícímu rozsudku odvolání nepodal.

Obhájci pak budou moci soudu navrhnout nové důkazy, o kterých soud rozhodne. Strany dále pronesou konečné návrhy, odvolací senát je poté podle Brázdilové připraven ve věci rozhodnout.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky.

Nagyová, Babišova někdejší poradkyně, podle obžaloby žádost o dotaci podala a uvedla v ní nepravdivé údaje, případně zamlčela informace o propojení společnosti s Agrofertem.

Městský soud v Praze Nagyovou i Babiše v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací vrchní soud. V posledním rozhodnutí, které padlo předtím, než Babiš znovu získal imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými.

Městský soud v posledním rozhodnutí letos v květnu uvedl, že i přes to, že v souladu s názorem odvolacího soudu rozhodl o vině, je nadále přesvědčen o tom, že Nagyová neměla být odsouzena.

Další protahování řízení by ale podle soudu za situace, kdy má vrchní soud o otázce viny jasno, nebylo účelné. Městský soud poukázal na možnost podání mimořádných opravných prostředků k Nejvyššímu, případně Ústavnímu soudu.

Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají, premiér proces označuje za politický.

4. května 2026

Soudy

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