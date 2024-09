Náhrada za silvestra, oznámila žena bombu v obchoďáku. Manévry ji zaskočily

Obžalovaná Dagmar Benešová k pondělnímu hlavnímu líčení nepřišla. Jde o ženu s podprůměrnou inteligencí a omezenou svéprávností ve vztahu k nakládání s penězi.

Má poruchu osobnosti s psychopatickými rysy a opakovaně vyhrožuje sebevraždou. Několikrát byla hospitalizovaná v psychiatrických zařízeních, není však duševně nemocná.

Také letos v polovině ledna si Benešová chtěla údajně sáhnout na život. S kamarádkou přišly odpoledne na veřejné toalety do nákupního centra Galerie Butovice, kde se obě nejprve pořezaly střepy. Benešová pak zavolala na tísňovou linku a operačnímu pracovníkovi sdělila, že s sebou mají v obchodním domě bombu.

„Že jsme ji sestrojily, že jsme si neužily silvestr... potom tam dorazili policisté, řekli nám, že máme z kabinky vylézt, že to musí prohledat. Ptali se nás, jestli tam máme tu bombu. Řekla jsem jim, že jsme udělaly blbinu. Kamarádka taky uznala, že jsme to neměly dělat. Neudělaly jsme to ze srandy, že bychom z toho měly radost, to vůbec. Nedomyslely jsme, co to může způsobit, že to vyvolá takový rozruch,“ vypověděla po události Benešová na policii.

Na místo přijelo sedm policejních vozů s dvacítkou příslušníků. „Policistů jsme se lekly. Jeden měl štít a všichni měli přilby. Dorazili i hasiči a záchranná služba. Kamarádka byla hodně pořezaná, v kabince byly stopy po krvi. Prohledali to tam. Policistům jsem se omluvila, že toho litujeme. Obě nás ošetřila záchranka a odvezla nás do motolské nemocnice,“ dodala podle policejního protokolu žena. Zároveň slíbila, že už nic takového neudělá.

U soudu ji zastupoval obhájce a přítomen byl i její opatrovník. Benešová měla řádně doručené předvolání a dostatečnou lhůtu na přípravu, soud tak mohl jednat, i když nepřišla.

Policejní účet za manévry? 1 147 korun

Obžalovaná žena poslala soudkyni Petře Klajmon vlastnoručně podepsané prohlášení, ve kterém doznala svou vinu a uvedla, že souhlasí s popisem skutku. Netrvala na provádění důkazů, předvolání svědků nebo znalců.

Vadil jí jen trest, který navrhoval státní zástupce – půlroční vězení s podmíněným odkladem na roční zkušební dobu, což je mimochodem nejmírnější postih, jaký lze za tento trestný čin uložit. Nejpřísnějším jsou tři roky vězení.

Podle znaleckého posudku z psychiatrie žena věděla, co dělá, když zburcovala telefonickým oznámením o bombě integrovaný záchranný systém. Právník pražského policejního ředitelství žádal náhradu škody, kterou vyčíslil na necelých dvanáct set korun. Hasiči ani zdravotníci za výjezd nic nežádali.

Soudkyně uložila Benešové navrhovanou půlroční podmínku a povinnost způsobenou škodu uhradit. Přihlédla k tomu, že žena má čistý rejstřík trestů i přestupků. Stíhaná je poprvé v životě.

„Jedná se o trest spíše symbolicky, výchovný,“ uvedla Klajmon. Během zkušební doby bude na ženu dohlížet probační pracovník. „Měl by fungovat jako její průvodce řádným životem,“ doplnila soudkyně.

V pondělí vyhlášený rozsudek zatím není pravomocný. Žalobce i zmocněnec poškozeného policejního sboru se sice hned na místě vzdali práva odvolání, zatím však není jasné, jak se k uloženému trestu postaví odsouzená Benešová.