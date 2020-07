Náhrada za znemožněná setkání. Nesezdaným párům by k návštěvě Česka mohlo stačit čestné prohlášení

Praha Cizincům, kteří tvoří s českým občanem nesezdaný pár, by mohlo k příjezdu do Česka stačit čestné prohlášení jejich českého partnera. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) tím chce vyřešit situaci párů, které se kvůli pandemii koronaviru několik měsíců nemohly setkat. Předložit by museli čestné prohlášení o společném soužití.

Když vás na Bali chytí bez roušky, musíte udělat deset kliků a nechat se vyfotit, říká Češka Český občan by také musel za partnera převzít odpovědnost, že má například v ČR zázemí, sdělil ministr.

Petříček na Twitteru poznamenal, že ví až o stovkách případů, kdy se nemohou setkat páry, které tvoří český občan a cizinec ze zemí mimo Evropskou unii. Vidět se nemohli kvůli zavřeným hranicím několik měsíců. Podle Petříčka je potřeba situaci řešit. „Navrhl jsem proto, aby český partner vyplnil čestné prohlášení a poskytl některé osobní údaje,“ napsal ministr. Na dotaz ČTK dodal, že čestné prohlášení by se týkalo společného soužití. „Půjde také o převzetí zodpovědnosti za partnera, že má například v Česku zázemí, kde bydlet a podobně. Inspirovali jsme se v Dánsku a Rakousku,“ dodal Petříček. Maďarsko zpřísní režim na hranicích, mnozí neprojdou. Cizince z ‚červených‘ zemí nevpustí vůbec Kvůli nebezpečí šíření koronaviru Česko zakazuje přicestování bez udání důvodů z většiny zemí. Výjimku tvoří země, které ČR zařadila na seznam bezpečných států. Na něm jsou všechny státy Evropské unie kromě Švédska, z evropských zemí dále Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán a Velká Británie. Od pondělí byl seznam rozšířen i o Austrálii, Nový Zéland, Kanadu, Japonsko, Jižní Koreu a Thajsko. Lidé ze států, které jsou umístěny na seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy koronavirem, mohou do ČR vstupovat jen na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví, není možné přicestovat kvůli turistice. Čeští občané při návratu z těchto států musejí předložit negativní test na koronavirus, nebo jít do dvoutýdenní karantény. 1/2 Intenzivně řeším situace nesezdaných párů, které se už několik měsíců kvůli #COVID19 neviděly. Vím o desítkách, možná stovkách takových případů a je potřeba je řešit! Navrhl jsem proto, aby český partner vyplnil čestné prohlášení a poskytl některé osobní údaje. — Tomáš Petříček (@TPetricek) July 15, 2020