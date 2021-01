Náhradníky na očkování ‚z ulice‘ nebereme, zní z většiny nemocnic. Někde mají speciální formuláře

Praha Největší české nemocnice vakcíny proti covidu pro každý den pečlivě přepočítávají, aby pokud možno vypotřebovaly celou načatou ampuli. Pokud už něco zbyde, mají připravené seznamy náhradníků nebo očkují zaměstnance či pacienty. Člověk tak říkajíc z ulice se ale do seznamu většinou přihlásit nemůže. Pouze v Brně mají pro seniory speciální e-mailovou adresu.

„V současnosti se nám daří počty vakcín už velice dobře plánovat tak, aby zbývalo jen minimum dávek ke konci očkovací směny,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí pražské Všeobecné fakultní nemonice (VFN) Marie Heřmánková.

Nemocnice podle ní využila dosud kolem 60 náhradníků, přičemž v současnosti jsou to už nízké jednotky lidí za den. „Dokážeme lépe plánovat kapacity, odhadnout počty lidí, kteří se na objednaný termín nedostaví a jaké bývá procento kontraindikací. Tuto zkušenost jsme my ani nikdo jiný na začátku neměli,“ dodala Heřmánková s tím, že nynější množství nespotřebovaných dávek se pohybuje v řádech od jedné do pěti.

Stačí nemocnici kontaktovat

Všechny takové náhradníky nyní VFN objednává přes formulář v rámci interního komunikačního systému, přičemž jde výlučně o věkovou kategorii lidí nad 80 let. „Do systému je však může zadat jen pracovník VFN. Zpravidla jsou tedy na seznamu zapsané osoby blízké,“ upřesnila Heřmánková. Záložní seznam má pak VFN zatím připraven pro náhradníky ve věku nad 65 let.

Seznam náhradníků pak využívá i Fakultní nemocnice v Brně. Do něj se mohou hlásit senioři nad 80 let, kterým se například nepodařilo získat místo přes oficiální registr. V případě, že se do toho seznamu náhradníků chtějí zapsat, stačí nemocnici kontaktovat na e-mail FNBrno-ockovani@fnbrno.cz.

„Náhradníky pak v případě potřeby kontaktujeme telefonicky a zjišťujeme, zda jsou schopni obratem dorazit,“ uvedla pro server mluvčí brněnské nemocnice Veronika Plachá. Podle ní se denně jedná o jednoho, maximálně dva takové zapsané náhradníky.

Aby vakcína nepřišla vniveč, může se podle nemocnic stát náhradníkem také zdravotník, jiný zaměstnanec nemocnice nebo pacient, a to aniž by na jakémkoliv seznamu figuroval. „Pokud vyjíždí očkovací tým, složený ze zdravotní sestry, lékaře a farmaceuta do domovů pro seniory, pak potřebujeme počty dělitelné šesti, což je číslo odpovídající počtu dávek, na které se jedna lahvička vakcíny rozděluje. Dávky se připravují na místě, a pokud nějaké přebývají, většinou očkované doplňujeme ošetřujícím personálem,“ vysvětlila mluvčí Plachá.



Někde seznamu náhradníků nevyužívají vůbec

Systém náhradníků ale vůbec nevede například brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny. Ta má vše připraveno tak, aby v případě neschopnosti objednaného člověka přijít k vakcinaci, byla daná dávka použita u vybraných hospitalizovaných pacientů. „Ti musí samozřejmě splňovat určitá zdravotní kritéria. Stává se to ovšem výjimečně, přesněji, stalo se to od začátku očkování dvakrát,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí Dana Lipovská.

V případě pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) se pak nevyočkované vakcíny aplikují především zdravotníkům pečujícím o nemocné s covidem, kteří mají aktuálně službu. „V ÚVN bylo první dávkou naočkováno dvanáct set zdravotníků, které vedeme v evidenci. Druhá dávka jim je postupně aplikována, přesto je však v současné době několik stovek těch, kdo ještě mají být druhou dávkou vakcíny očkováni,“ uvedla mluvčí ÚVN Jitka Zinke s tím, že tyto nevyočkované dávky jsou aplikovány právě těm, kteří druhou dávku vakcíny ještě nedostali. A stejně je tomu i v Thomayerově nemocnici.

Dosud se vzhledem k nedostatku vakcíny z důvodu opožděných dodávek od firmy Pfizer, očkování první dávky u zaregistrovaných seniorů nad 80 let posunulo o 3 až 4 týdny. Vakcinace, které byly naplánovány podávat od 27. ledna 2021, byly odloženy o 7 dní, a to v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.



Nyní však ministerstvo zdravotnictví doporučilo přerušit na dva týdny očkování proti covidu-19 první dávkou a pozastavit rezervace.