Náhrady výdělku při pracovním úrazu a nemoci z povolání se mají zvýšit, projedná vláda

Stejně jako u zaměstnanců by se měly upravit i kompenzace po služebním úrazu či nemoci z povolání vojákům a policistům. Počítají s tím tři navrhovaná nařízení, která se chystá ve středu schvalovat vláda.

Náhrady se valorizují pravidelně. Představují rozdíl mezi průměrným příjmem před úrazem či onemocněním a příjmem po nemoci, který zahrnuje vydělanou částku i případný invalidní důchod. Tento rozdíl se pak dorovnává. Pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání, odpovídá náhrada části jeho průměrného výdělku před úmrtím. Pokud zemřelý pracovník živil jednu osobu, rovná se částka polovině příjmu. U víc vyživovaných je to 80 procent.

Náhrady se zvyšují stejně jako procentní část důchodů. Od ledna by se tak upravily o 0,6 procenta. Stejně by se měl zvednout i příjem, z něhož se pak kompenzace počítají. Ministerstvo práce navrhuje ale připočítat ještě 260 korun, o které vzroste od ledna solidární část penzí. Resort poukazuje na to, že v minulých letech se tak už postupovalo. Naposledy se náhrady upravovaly letos od ledna, a to o 5,1 procenta.

Úřady a instituce na náhrady po úpravě vydají podle podkladů k nařízení v civilní sféře příští rok zhruba o 491 500 korun víc. Ostatní zaměstnavatelé platí od roku 1993 zákonné pojištění odpovědnosti u dvou pojišťoven, a to u Generali České pojišťovny a u Kooperativy. Ty by měly vyplatit na toto navýšení podle odhadů o 59,6 milionu korun víc.

V resortu vnitra má náhrady asi 250 lidí. Náklady ministerstvo vyčíslilo na 1,5 milionu korun, sumu má v rozpočtu.

V resortu obrany se náhrady týkají podle podkladů 65 lidí. Výdaje by se po navýšení zvedly příští rok asi o 239 000 korun. Rozpočet resortu s tím počítá. Náhrady jsou i za úrazy či nemoci z povolání ve službě, v náhradní službě či na cvičeních.