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Za nevolností školáků z Újezdu je salmonelóza, potvrdila hygiena. Nemocných jsou stovky

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  13:04aktualizováno  13:04
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Masarykova základní škola Újezd nad Lesy | foto: FB: Masarykova základní škola - Újezd nad Lesy

U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou. Uvedla to mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Nemocných je podle jejích informací z úterý nejméně 240 dětí a deset dospělých. Školu navštěvuje asi 1 100 dětí.

Druhý stupeň a montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, kvůli tomu mají ve středu a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje.

„Mohu potvrdit, že byla u několika dětí prokázána nákaza salmonelózou,“ uvedla Batók s tím, že hygienici vydají později podrobnější prohlášení.

Ředitel pražských hygieniků Vladimír Možíšek v úterý uvedl, že budou tento případ řešit s nejvyšší prioritou.

Na nevolnost dětí začali začátkem týdne upozorňovat rodiče dětí z Masarykovy základní školy. „Je vašim dětem dobře?“ ptala se v pondělí odpoledne jedna z maminek. Uvedla, že polovina třídy u obou synů má křeče, průjem a zvrací.

„Jsme v kontaktu s hygienou, která všechno důkladně prošetří a řídíme se jejími pokyny. Především musíme počkat na potvrzení příčiny obtíží,“ dodal později ředitel školy Libor Skala.

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