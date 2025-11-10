Testy potvrdily výskyt nebezpečné nákazy zvířat v českém chovu, oznámil Výborný

Laboratorní testy potvrdily výskyt nebezpečné nákazy zvířat v komerčním chovu v ČR. Na síti X to v pondělí večer oznámil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Už v minulém týdnu veterináři zjistili ohniska ptačí chřipky v malochovech na Vysočině a v Moravskoslezském kraji. Výborný nákazu zatím nespecifikoval. Více informací zveřejní ministerstvo zemědělství společně se Státní veterinární správou (SVS) v úterý ráno.
„Laboratorní testy bohužel potvrdily výskyt nebezpečné nákazy zvířat v komerčním chovu na území ČR,“ sdělil Výborný. Detaily oznámí s ústředním ředitelem státní veterinární správy na briefingu v úterý v 7:30 na ministerstvu zemědělství.

V minulém týdnu veterináři informovali o výskytu ptačí chřipky v malochovu v Meziboří v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině a v malochovu v Mostech na Karvinsku v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k velikosti chovů ani v jednom případě veterináři nevyhlásili uzavřená pásma. Od počátku roku to bylo 16. a 17. potvrzené ohnisko ptačí chřipky v malochovu v České republice.

Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci už několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež.

Na konci října oznámilo první letošní případ ptačí chřipky podtypu H5N1 Slovinsko. Stalo se tak v době, kdy opětovnému vzestupu tohoto viru čelí i další evropské země.

Francouzský úřad pro dohled nad zdravím zvířat (ESA) uvedl, že od srpna do poloviny října se v 11 evropských zemích objevilo 56 ohnisek nákazy. Bylo to převážně v Polsku, největším producentovi drůbeže v EU, dále ve Španělsku a v Německu. První případy ptačí chřipky v této sezoně oznámily v druhé polovině října také Belgie a Slovensko.

Slovensko letos také čelilo nákaze slintavkou a kulhavkou v chovech skotu. Koncem října ale už získalo od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) označení jako země bez výskytu nákaz a bez vakcinace.

