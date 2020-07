Nákaza na severní Moravě se přesouvá do rizikové skupiny seniorů, řekla šéfka krajských hygieniků

Ostrava Nákaza koronavirem v Moravskoslezském kraji se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Na tiskové konferenci to v pátek uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Irena Martínková. Proto jsou podle ní nutná striktní opatření. Nová ohniska jsou v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava. Zpřísněná opatření mají preventivně minimalizovat dopad na nejzranitelnější skupinu.

Od pátku podle nařízení hygieniků platí v celém kraji povinnost roušek v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Původně zpřísněná opatření platila jen na Karvinsku a Frýdecko-Místecku.

Nové restrikce v Moravskoslezském kraji. Roušky se vrací do MHD a vnitřních prostor, akce nad 100 lidí být nesmí Hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO) před novináři prohlásil, že roušky v hromadné dopravě jsou podle něj na místě. Ostatním opatřením ale prý moc nerozumí, vnímá je jako moc přísná. Vondrák řekl, že v epidemické situaci nevidí zlom. Martínková oponovala, že opatření musí být striktní.